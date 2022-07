Xiaomi 12S Ultra avrà una batteria migliorata, grazie a Surge G1

Il 4 luglio 2022 si terrà uno degli eventi Xiaomi più importanti di sempre: la compagnia cinese presenterà il suo nuovo trittico di top di gamma, per la prima volta in collaborazione con Leica. Ma Xiaomi 12S Ultra, il maggiore dei tre, non avrà solo una fotocamera di prima categoria (date anche un'occhiata ai sample foto della serie): il super flagship farà affidamento su una novità che andrà a migliorare la batteria, ossia il nuovo chips Surge G1.

Xiaomi 12S Ultra con chip Surge G1: che cosa fa il chip che migliora la batteria

Tramite il social cinese Weibo, la casa di Lei Jun ha svelato un po' di dettagli in merito a Xiaomi 12S Ultra e alla gestione della batteria. A bordo del flagship troveremo il chip Surge P1, soluzione già vista in precedenza che si occupa principalmente della ricarica rapida. Quest'ultima non dovrebbe arrivare a 120W ma fermarsi a “soli” 67W (più 50W di ricarica wireless, sempre secondo i leak). Comunque ci sarà anche un'altra aggiunta, ossia il chipset Xiaomi Surge G1: questa novità era stata preannunciata anche da alcune righe di codice, ma ora è arrivata la conferma ufficiale.

Al momento non è chiaro quale sarà il suo ruolo con precisione: Xiaomi ha svelato solo che il chip andrà a migliorare la gestione della batteria e di conseguenza immaginiamo che questo si occuperà di ottimizzare al meglio il dispositivo per quanto riguarda l'autonomia.

A proposito di batteria, l'azienda ha svelato anche che Xiaomi 12S Ultra avrà dalla sua una soluzione agli ioni di litio di nuova generazione, in grado di regalare performance migliorate rispetto a quelle tradizionali. Come già anticipato all'interno dell'articolo, il tutto sarà gestito al meglio dai chip dedicati Surge G1 e P1.

Volete conoscere tutti i dettagli del nuovo super flagship di Xiaomi? Eccovi il nostro approfondimento dedicato, con tutti i leak e le conferme trapelate fino ad oggi!

