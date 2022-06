Xiaomi 12S: ecco come scatta la nuova serie in partnership con Leica

Il 4 luglio segnerà il debutto della nuova serie di punta della casa di Lei Jun: Xiaomi 12S, 12S Pro e 12S Ultra stanno arrivando, tutti e tre in collaborazione con Leica, e per rendere le cose ancora più interessanti ecco che l'azienda ha pensato bene di pubblicare i primi sample fotografici del trittico. Ecco come scattano gli ultimi top di Xiaomi!

Xiaomi 12S Series: ecco i sample fotografici della nuova gamma top

Le immagini arrivano da Weibo, il social cinese per eccellenza, e sono state pubblicate dal profilo ufficiale di Xiaomi. I vari scatti mostrano le capacità fotografiche della serie Xiaomi 12S, alle prese con molteplici scenari (e nelle mani di fotografi professionisti). Abbiamo foto notturne, primi piani, paesaggi, giochi di prospettiva, insomma tutta una serie di prove per mostrare le potenzialità del comparto fotografico. Ricordiamo ancora una volta che la serie Xiaomi 12S rappresenta il primo passo della collaborazione del brand cinese con Leica, leader della fotografia mondiale.

1 di 3

Quelli che vedete nella galleria in alto sono solo alcuni degli scatti pubblicati da Xiaomi, proposti in qualità ridotta. Se siete curiosi di scoprire tutti i sample foto della serie Xiaomi 12S, nella qualità pubblicata dalla stessa compagnia, allora cliccate sul link qui sotto per scaricare il file compresso contenente tutte le immagini.

SCARICA I SAMPLE FOTO

Inoltre, se volete saperne di più sui nuovi dispositivi del brand, ecco il nostro approfondimento dedicato al modello Ultra. Qui, invece, trovate tutti i dettagli trapelati fino ad ora sui fratelli “minori” 12S e 12S Pro.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il