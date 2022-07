ColorOS 13: ecco come cambieranno gli smartphone OPPO

Sappiamo già che OPPO sta lavorando alla prossima ColorOS 13 basata su Android 13, come dimostra il beta testing su Find X5 Pro. Ci vorranno ancora mesi prima che il major update di Google prenda piede in maniera concreta. Nel frattempo, tutti i vari produttori di smartphone Android stanno procedendo allo sviluppo delle rispettive interfacce proprietarie in vista di quel momento.

Aggiornamento 31/07: nuove immagini ci svelano come sarà fatta la ColorOS 13. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Compaiono in rete i primi screenshot della ColorOS 13 di OPPO

Alcuni sfondi della ColorOS 13

Nell'attesa che ciò accada, il leaker Digital Chat Station ha ben pensato di darci un assaggio della ColorOS 13 di OPPO, pubblicando sul social Weibo alcuni screenshot. Queste immagini in anteprima ci danno modo di capire in anticipo come cambierà la UI di OPPO, sia per gli smartphone del futuro che per quelli già in commercio e che rientrano nel programma d'aggiornamento.

La prima novità della ColorOS 13 che traspare da queste immagini riguarda i nuovi widget a cui OPPO sta lavorando. Il loro funzionamento e aspetto ricorda molto da vicino quelli della MIUI 13 di Xiaomi, con dimensioni maggiorate e riquadri smussati agli angoli. Vediamo quello dell'orologio e quello delle note: quest'ultimo permetterà agli utenti di creare una nota rapidamente dalla home, sia testuale che vocale. Un'altra modifica riguarda le nuove cartelle, con un riquadro 3×3 che permette di avviare rapidamente con un click una delle app all'interno.

Ecco come saranno le icone della ColorOS 13

Sempre secondo Digital Chat Station, il team di sviluppo OPPO sta lavorando per migliorare la gestione delle app in background da parte della ColorOS 13. Inoltre, si parla di un design della UI che potrebbe ereditare elementi da parte della ormai defunta HydrogenOS di OnePlus, da mesi sostituita dalla ColorOS.

Si menziona anche il Responsive Layout 2.0, una nuova versione di un design in grado di adattarsi dinamicamente in base alla dimensione dello schermo (fra pieghevoli e tablet). Parlando di prestazioni, il Quantum Animation Engine 4.0 porterebbe animazioni migliorate e si parla anche di migliorie per prestazioni e batteria, oltre alla riduzione del 30% dell'input lag. Infine, l'introduzione dello Smart Always-on Display permetterebbe anche la visualizzazione delle informazioni sulla musica in riproduzione.

Per quanto riguarda le tempistiche, si parla di luglio come del mese in cui debutterà Android 13 Beta 3 sugli smartphone OPPO, seguita dal beta testing pubblico ad agosto. E secondo quanto si vocifera da qualche ora, potrebbero essere i nuovi smartphone pieghevoli il banco di prova per il rilascio dell'aggiornamento.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il