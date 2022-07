Huawei Health+ arriva in Italia: l’app salute ha una marcia in più

Come ogni wearable che si rispetti, anche quelli di Huawei hanno un'app dedicata su cui monitorare i progressi per la propria salute. Ma il brand ha voluto fare di più e ha lanciato anche in Italia Huawei Health+, evoluzione dell'app originale con importanti miglioramenti per il controllo della propria quotidianità.

Huawei Health+: tutte le novità dell'app salute

Cosa ci porta dunque, in fatto di novità, l'applicazione Health+? Rispetto alla precedente, offre nuove funzionalità di monitoraggio dell'alimentazione, ma anche nuovi consigli su esercizi, dieta e piani dall'allenamento personalizzati. Inoltre, combinandola alla tecnologia TruSleep è possibile avere un rapporto più accurato sulla qualità del proprio sonno.

Un'altra novità di Health+ è anche il nuovo servizio di abbonamento premium che fornisce agli utenti informazioni intelligenti sulle loro attività, sulla loro alimentazione e sul loro benessere. Il costo dell'abbonamento è di 7.99€ al mese, ma chi acquista uno tra HUAWEI Watch GT 3 Pro, HUAWEI Watch GT 3, HUAWEI Watch GT Runner, HUAWEI Watch Fit 2 e HUAWEI Band 7, ha diritto a 3 mesi di abbonamento gratuito.

Health+ è disponibile sullo store AppGallery per tutti i dispositivi Huawei, ma anche per i dispositivi Android e iOS sui rispettivi store di applicazioni gratuitamente (l'app configurata è ancora Health, il servizio Plus è integrato nell'applicazione stessa).

Huawei Health (Health+) | AppGallery | Download

Huawei Health (Health+) | Google Play Store | Download

Huawei Health (Health+) | Apple App Store | Download

