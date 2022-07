Recensione ZTE Blade A72 5G: per SOLI 149€ non dovreste SOTTOVALUTARLO

Seppur il commercio online sia sempre in costante crescita, ci sono una serie di utenti e consumatori ancora abituati al contatto umano, al consiglio dell'esperto nel reparto di elettronica oppure del parere del negozio di t elefonia sotto casa: è giusto così, sono parizalmente d'accordo con questa visione delle cose, ma sono convinto del fatto che una buona informazione di base sia fondamentale.

Questa introduzione l'ho fatta per presentarvi lo ZTE Blade A72 5G, uno smartphone di cui si sente parlare praticamente poco e niente online, e che è uno tra i dispositivi più venduti con alcune compagnie telefoniche qui in Italia, abbinato a dei piani tariffari vantaggiosi. Vi spiego perchè comparlo, e perchè non farlo.

Recensione ZTE Blade A72 5G

Design e Materiali

Devo ammetterlo, quando l'ho preso in mano ho pensato di essere tornato indietro di qualche anno considerato il touch and feel che ho avuto con la back cover zigrinata qui presente, ma questo passa sicuramente in secondo piano quando scoprite il prezzo di vendita del dispositivo. ZTE Blade A72 5G è costruito in policarbonato sul retro ed in alluminio lungo il frame laterale, è grande 164.1 x 75.5 x 9.2mm e pesa 182 grammi, possiede un grip e nell'uso quotidiano si fa voler bene vista la perfetta comodità d'uso con una mano sola.

Non è sicuramente uno smartphone dal design unico ed esclusivo, ma la fascia di mercato che interessa diciamo che bada alla sostanza, più che all'apparenza e questo ZTE incarna alla perfezione questa filosofia. Per il resto si tratta di un device molto semplice, sulla parte posteriore troviamo il camera bump lievemente sporgente che ospita tre fotocamere, mentre sui lati, a partire dal destro, c'è il sensore biometrico integrato nel tasto power che funziona piuttosto bene (ma resta scomodo per i mancini, come sempre) ed il bilanciere del volume, mentre sulla sinistra c'è il carrello SIM ibrido in grado di accogliere anche una MicroSD per espandere la memoria.

È presente in basso il connettore USB-C per la ricarica, affiancato dal mitico jack da 3.5mm per le cuffie, il microfono e uno speaker soltanto mono. In alto, invecce, ZTE ha lasciato spazio al secondo microfono per la soppressione del rumore. Assente, ahimè, la certificazione IP68.

Display

ZTE Blade A72 5G possiede uno schermo con diagonale pari a 6.51″ pollici con risoluzione HD+ 720×1600 di matrice IPS, un pannello che a grande (mia) sorpresa possiede anche una frequenza di aggiornamento fino a 90Hz, caratteristica da non dare per scontato in questa fascia di prezzo.

Comunque, al di là delle specifiche tecniche, questo schermo ha dei buoni colori ed una buona visibilità sotto la luce del sole: ciò su cui pecca, lo avrete intuito, è la risoluzione dello schermo non tra le più alte disponibili in questa fascia di prezzo, ma a meno che non provenite da dispositivi con display più risoluti, probabilmente non ve ne renderete neanche conto. Piccola nota dolente, invece, sta negli angoli di visuale che avrebbero potuto essere lievemente migliori. Per il resto buona qualità e buone le opzioni per poter regolare la temperatura colore dello schermo.

Lo zampino di ZTE, che io stimo molto, si vede.

Hardware e Performance

La scelta dell'hardware, invece, è ricaduta su Mediatek, nello specifico il Dimensity 700 MT6833, una CPU Octa-Core che ormai conosciamo benissimo ed abbiamo visto già su diversi smartphone in commercio tra cui molti Redmi o anche Realme. ZTE, dunque, va sul sicuro e completa la parte tecnica di questo Blade A72 5G con una memoria RAM pari a ben 4GB (espandibile virtualmente con 2GB extra) ed uno storage interno di 128GB ulteriormente espandibile con MicroSD.

Come anticipato poco fa, questo hardware presente sullo ZTE Blade A72 5G è una soluzione già vista su prodotti anche ben più costosi, e con questo prodotto l'azienda ha dimostrato tutto il suo interesse nel voler introdursi con prepotenza in una fascia di prezza molto richiesta da parte dei consumatori.

Questo per dirvi che lo smartphone, contrariamente alle aspettative, funziona bene e non soffre di alcun genere di problema, anche perchè l‘interfaccia di ZTE è stata alleggerita su questo smartphone che gira alla perfezione nei task quotidiani.

Ad essere puntigliosi andrebbe detto, per correttezza, che in alcuni scenari come i giochi, ad esempio, potrebbe essere richiesto qualche istante in più per il caricamento dell'interfaccia, ma è decisamente tollerabile considerato il prezzo a cui lo smartphone è venduto; una volta avviati i giochi, però, non si incontrano lag o rallentamenti e, anzi, Call of Duty Mobile viene eseguito anche a dettagli grafici alti con un framerate stabile sui 60 fps.

Nelle operazioni quotidiane, invece, il multitasking è veloce ed anche con molte applicazioni aperte lo smartphone non perde un colpo; unico appunto è relativo le notifiche, che in alcuni casi potreste perdere se non sbloccate o utilizzate lo smartphone per un po', classico problemino che si vede su dispositivi in questa fascia di prezzo, seppur si tratti solamente di una gestione della RAM via software.

Software

Il software, come anticipavo, è basato su Android 11 con patch di sicurezza aggiornate a Marzo 2022, con interfaccia MyOS di ZTE in versione 11. A livello grafico si tratta di un software curato ma non estremamente personalizzato, e questo personalmente lo reputo un aspetto positivo.

L'ottimizzazione è buona su ogni fronte, il sistema gira bene ed è affidabile. Manca la certificazione Widevine L1, è presente il controllo parentale, compatibilità con Android Auto e poche altre chicche di spessore.

Fotocamera

La parte fotografica è stata una sorpresa: certo, non aspettatevi di essere di fronte ad un nuovo cameraphone fantasmagorico da meno di 200 euro, però per la fascia di prezzo i risultati sono decisamente buoni, ma procediamo con ordine.

ZTE ha inserito a bordo tre fotocamere, la prima da 13MP f/2.2, la seconda Macro da 2MP f/2.4 e la terza di profondità da 2MP f/2.4; la lente selfie è da 5MP f/2.2 e, come avrete intuito, è assente la lente ultrandangolare, una scelta sempre discutibile ma alquanto diffusa in fasce di prezzo come questa.

I risultati fotografici sono buoni con foto scattate di giorno e con una buona luce, non c'è un livello di dettaglio altissimo ma d'altronde da 13MP è impossibile riuscire a tirare fuori di meglio; buona la velocità di scatto e messa a fuoco, un po' meno le varie ottimizzazione relative il bokeh non tra i più precisi, e l'HDR un po' ballerino.

Accettabili e discrete le fotografie in notturna, è presente un'apposita modalità ottimizzata per lo scatto di fotografie al buio e vi consiglio assolutamente di utilizzarlo perchè vi consente di ottenere dei risultati notevolmente superiori.

I risultati della camera selfie sono sufficienti, anche qui c'è una definizione non altissima ma nel complesso gli scatti sono sicuramente utilizzabili; un po' meno convincenti i video selfie, la cui qualità non è delle migliori. I video, infine, vengono realizzati in FullHD a 30fps dalla lente posteriore, la qualità segue le linee di quanto detto per le foto, quindi un po' di rumore e una definizione non altissima.

Autonomia

Fiore all'occhiello di dispositivi come questo è senza dubbio la durata della batteria: ZTE ha inserito una batteria da 4000 mAh a bordo di questo Blade A72 5G che supporta la ricarica a 10W e garantisce una copertura dell'intera giornata, anche stressante, con oltre un 30% residuo a fine serata.

Prezzo, considerazioni e alternative

Il prezzo di listino di ZTE Blade A72 è pari a €179,90 ma lo si trova in offerta un po' ovunque a soli €149,90, una fascia di prezzo molto interessante che consente agli utenti “base” di entrare nel mondo degli smartphone e di farlo con un dispositivo all'avanguardia, con un processore di ultima generazione e, soprattutto, con la compatibilità con le reti 5G, in forte espansione sul nostro territorio.

L'unica rinuncia? Forse la fotocamera, ma in questa fascia di prezzo, e mi riferisco a cifre non superiori ai 150 euro, è praticamente impossibile riuscire a trovare di meglio, ve lo posso assicurare.

Cosa si può acquistare in alternativa? Con un hardware simile, ma con un design lievemente diverso, potreste valutare il Realme 8 5G o un Motorola Moto G5 Plus, ma il livello è praticamente lo stesso.

