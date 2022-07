Xiaomi Slimple è il rilevatore chetogenico smart per perdere peso in modo più efficace

Da Xiaomi YouPin arriva un innovativo rilevatore chetogenico intelligente che può determinare in modo veloce e accurato se il nostro corpo sta bruciando grassi, in che misura e se è necessario effettuare cambiamenti al piano nutrizionale, così da ottenere risultati migliori e perdere peso più velocemente. Parliamo di Xiaomi Slimple Fat Burner: sveliamo tutti i dettagli in questo articolo!

Xiaomi Slimple Fat Burner è il gadget perfetto per chi vuole avere il peso sempre sotto controllo, ora in offerta

Xiaomi Slimple Fat Burner è un rilevatore chetogenico intelligente che riesce a determinare ed a monitorare se e in che misura il nostro organismo sta bruciando grassi a partire dal rilevamento della presenza di corpi chetonici nel respiro. Il tutto, in modo semplice e veloce: basteranno solo cinque secondi e il dispositivo restituirà risultati più che affidabili.

Il design di Xiaomi Slimple Fat Burner si ispira, pertanto, proprio a quello di un fischietto, così da rendere più semplice il soffiaggio offrendo ergonomia e facilità d'uso. Questo dispositivo è dotato di SmartBlow, un potente sensore in grado di scindere l'acetone dall'interferenza di oltre ottocento altre molecole e garantire, in questo modo, un'analisi più sensibile e accurata. Il rilevatore chetogenico firmato Xiaomi presenta poi un piccolo schermo sul quale visualizzare informazioni relative alla velocità di lipolisi in tempo reale.

Questi dati verranno poi trasferiti allo smartphone e potranno essere consultati in modo più approfondito tramite applicazione. Quest'ultima offre accesso anche a una sorta di nutrizionista virtuale che compilerà un piano nutrizionale a seconda dei dati e dei risultati raggiunti, così da avere una dieta sempre conforme alle proprie necessità.

Xiaomi Slimple Fat Burner può essere acquistato in offerta su AliExpress. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte di AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi… così da non perdervi nessuna occasione! E fidatevi, di occasioni ce ne sono tante e per tutte le tasche!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il