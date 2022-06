Questo mini cestino Xiaomi YouPin vi farà innamorare: può “mangiare” la vostra spazzatura e non solo

Come si può resistere alla tenerezza del cestino da scrivania proveniente da Xiaomi YouPin? Con l'aspetto di un dolcissimo animaletto robot, questo pratico gadget promette di mantenere pulito il vostro ambiente mangiando tutta la spazzatura o fungendo come portaoggetti!

Xiaomi YouPin conquista i vostri cuori con questo tenerissimo cestino da scrivania multifunzione

Il cestino da scrivania Xiaomi YouPin, per quanto possa sembrare carino e delicato, conserva una struttura robusta e resistente. Si tratta di un gadget multifunzione, che può sia essere utilizzato come cestino per la spazzatura, sia come portaoggetti. Nel primo caso, al suo interno può essere inserito un sacchetto e basterà esercitare una piccola pressione sulla sua boccuccia affinché questa si apra per gettare la spazzatura al suo interno.

Nel secondo caso, il cestino da scrivania Xiaomi YouPin può essere riempito con matite, penne, pennarelli, e nel caso in cui ci fossero forbici o righelli di grandi dimensioni, basterà tenere aperta la boccuccia del cestino per contenere anche oggetti di questo tipo. Considerato il suo design compatto e simpatico, questo gadget può essere posizionato sia sulla scrivania che sul comodino, o ancora su un tavolino del salone o sull'isola da cucina.

