Populele Q2: l’ukulele smart di Xiaomi è tornato e porta la musica nella tua estate!

A volte ritornano e in questo caso si tratta anche di un ritorno particolarmente gradito per tutti gli appassionati della compagnia di Lei Jun. Arriva il nuovo Xiaomi Populele Q2, strumento che va aggiungersi alla lista del brand: andiamo a scoprire tutto su caratteristiche e prezzo dell'ultimo ukulele smart, il compagno perfetto per la vostra estate!

Xiaomi Populele Q2: tutto sul nuovo ukulele smart, tra caratteristiche e prezzo

Estate significa (per tanti ma non per tutti) mare e mare vuol dire feste e serate in spiaggia. Ovviamente la musica non può mancare mai: è cosa buona e giusta avere speaker e baldoria ma arriva quel momento della serata in cui un buono strumento è l'ideale. C'è l'amico con la chitarra, ma c'è anche quello con il suo fedele ukulele! Ecco, Xiaomi Populele Q2 è l'ukulele smart che stavate aspettando: perfetto per imparare, comodo da utilizzare, bello e stiloso. Si tratta di un ukulele da concerto (quindi di taglia media) dotato di connettività Bluetooth ed una capiente batteria da 800 mAh, in grado di restituire fino a 10 ore di autonomia. Sono presenti anche delle pratiche luci LED, per guidarvi durante l'apprendimento dello strumento.

Il nuovo Xiaomi Populele Q2 è disponibile su Banggood in offerta lampo a circa 81€: di seguito trovate il link alla pagina del prodotto. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

