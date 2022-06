Urtopia presenta Carbon e-Bike: la bici elettrica del futuro è all’EUROBIKE 2022

Urtopia, startup specializzata nella realizzazione di e-Bike innovative e sostenibili, ha appena presentato la sua prima bicicletta elettrica full carbon. Essendo realizzata interamente in fibra di carbonio, Urtopia Carbon e-Bike offre resistenza e comodità, riuscendo ad assorbire in modo più efficace urti e vibrazioni. Una soluzione di tutto rispetto, votata alla massima tecnologia e tra i protagonisti dell'EUROBIKE 2022!

Urtopia Carbon e-Bike è la bicicletta elettrica più intelligente che mai, resistente e comoda

Design innovativo, tecnologie smart e componenti interamente in fibra di carbonio. La nuova Urtopia Carbon e-Bike, prima bicicletta elettrica full carbon del marchio, promette di rivoluzionare il settore con prodotti di qualità e pensati per offrire alle persone la possibilità di vivere una vita sana e sfuggire alla sedentarietà.

Disegnata da Mathis Heller, artista pluripremiato a cui si deve, tra le altre cose, l'aver realizzato l'aspetto di BMW Series I e del treno ad alta velocità Siemens Ice 3, il design della bicicletta elettrica Urtopia si ispira al nastro di Möbius, simbolo dell'infinito così come infinite sono le possibilità che un futuro green e sostenibile – quello che la startup contribuisce a creare – ha da offrire.

Nonostante la sua struttura sia realizzata interamente in fibra di carbonio, questa e-Bike conserva un peso di soli 14 KG e risulta, pertanto, facile da trasportare per la maggior parte degli adulti. Urtopia Carbon e-Bike implementa delle tecnologie molto sofisticate, per la gran parte concentrate nel manubrio, portando la guida a un livello superiore.

Queste includono uno schermo LED chiaro e leggibile che mostra informazioni in tempo reale sulla distanza percorsa, la velocità di guida e altri dati importanti; il supporto per il controllo vocale, che sfrutta due microfoni con cancellazione del rumore e un altoparlante da 3W con Intelligenza Artificiale integrata, per poter interagire con la bicicletta attraverso comandi vocali personalizzabili; un lettore di impronte digitali per sbloccare l'e-Bike in modo facile e veloce; GPS ed eSIM, per funzionalità di tracciamento avanzato; accelerometro e giroscopio per ricevere avvisi in tempo reale in caso di manomissione della bici; e ARES, una sofisticata tecnologia di sicurezza che utilizza una luce di posizione e quelle di proiezione per indicare le direzioni di svolta.

Il motore da 250W offre cinque diverse modalità di velocità, tra cui quella turbo, mentre la batteria da 360 Wh Samsung assicura un'autonomia che può variare dai 50 KM ai 130 KM – ciò dipende anche dalla modalità attiva. Il supporto alla ricarica rapida da 36 V 4 A permette di ottenere il cento per cento dell'autonomia in appena due ore e mezzo di ricarica.

Per gli interessati, segnaliamo la possibilità di pre-ordinare questa incredibile e-Bike potendo usufruire di uno sconto di 100€ sul totale. Il prodotto sarà disponibile a partire dal mese di luglio. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Con la sua Urtopia Carbon e-Bike, la startup sta partecipando al contest EUROBIKE 2022. Se credete – come noi – che questo prodotto sia così innovativo da meritare il premio come migliore e-Bike dell'anno, potete votarla direttamente sul sito ufficiale dedicato all'evento.

