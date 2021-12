L’estate è ancora lontana ma è sempre tempo per imparare a suonare… con Xiaomi Populele U1!

Se sognate serenate i riva al mare e falò cantando sotto le stelle aspettando l'alba, allora fatevi trovare preparati per la prossima estate con Xiaomi Populele U1, l'ukulele smart perfetto per imparare a suonare, disponibile in offerta con codice sconto su Banggood. Manca ancora un po' alla bella stagione ma è bene cominciare a strimpellare fin da ora, in modo da diventare degli ukulelisti provetti!

Aggiornamento 13/12: Populele U1 torna nuovamente in sconto con Coupon e spedizione dall'Europa. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Codice sconto Xiaomi Populele U1: l'ukulele smart scende di prezzo dall'Europa

Il momento peggiore è passato (si spera) e per la prossima estate ci aspettano ancora una volta serate in riva al mare e divertimento. Nell'attesa, imparare a suonare l'ukulele è semplicissimo grazie alla soluzione smart della compagnia cinese. Xiaomi Populele U2 è un classico intramontabile, in grado di interfacciarsi con lo smartphone: tramite il vostro terminale potrete accedere a vari giochi, perfetti per imparare le basi ed i movimenti delle dita. Il dispositivo integra una batteria da 800 mAh ricaricabile tramite microUSB ed è equipaggiato con un modulo Bluetooth 4.0.

Xiaomi Populele U1 è in offerta con codice sconto su Banggood, con tanto di spedizione dai magazzini europei dello store. In basso trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare. Se non riuscite a visualizzare correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

