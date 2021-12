Realme apre le porte del suo primo pop-up store in Italia

Realme, oltre alla costante crescita globale, sta facendo molto bene in un mercato esigente come italiano. Ma la voglia di far conoscere i propri prodotti al nostro pubblico è tanta e quindi ha deciso il brand ha deciso di aprire il primo Realme Pop-Up Store in Italia, precisamente a Milano.

Realme Pop-Up Store: ecco il programma per la prima apertura in Italia

Incontra i tuoi tiktoker preferiti grazie a #realme. Vieni il 16 dicembre dalle ore 17:00 presso il nostro stand a CityLife Shopping District e vivi un evento REALMEnte TOP! Puoi vincere fino 25 #BudsAirNEO, 25 #BudsAirPro e 1 #realmeGTNEO2 partecipando al contest. pic.twitter.com/PQUIRkeMsn — realme.it (@realmeItalia) December 13, 2021

Come anticipato, Realme aprirà il suo Pop-Up Store presso il CityLife Shopping District a Milano, in un periodo che va dal 16 al 19 dicembre 2021, dove gli utenti potranno provare ed acquistare gli ultimi smartphone del brand come GT Neo 2, GT Master ed il top gamma Realme GT, oltre a tutta la gamma di prodotti AIoT presente da noi, che si potrà acquistare a prezzi molto vantaggiosi.

Ma non finisce qui: infatti, questo sarà un evento che si apre a tante iniziative, specie in procinto del Natale. Uno di questi è l'incontro e l'interazione con alcuni TikToker più famosi in Italia, ma anche il concorso “Gratta e vinci con Realme” con la possibilità di vincere tanti premi.

Queste le parole in merito all'iniziativa da parte di Franco Chen, Country Manager di Realme Italia: “In occasione delle festività natalizie vogliamo continuare a celebrare l’arrivo di Realme GT Neo 2 sul mercato italiano con il nostro primo pop-up store in Italia, nato per dare la possibilità, a tutti coloro che apprezzano e sono incuriositi dal brand, di venire a conoscerci più da vicino e vedere dal vivo i nostri fantastici prodotti. Questa è una delle prime iniziative dedicate alla nostra community, che vogliamo far crescere di pari passo con la nostra presenza in Italia“.

Realme inoltre tiene a ribadire la volontà di ricoprire un ruolo sempre più importante in Europa entro la fine del 2022 e soprattutto di ambire ad una quota di mercato in Italia del 10%, provando a scalare la classifica che la vede ad oggi al quinto posto.

