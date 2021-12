Blackview, Doogee, CUBOT, UMIDIGI: festival di sconti su smartphone, rugged e indossabili!

Voglia di un nuovo rugged phone oppure di un dispositivo low budget votato al massimo risparmio? Tranquilli, perché il nuovo coupon eBay non è valido solo sui dispositivi Xiaomi, ma ci sono anche tanti altri brand asiatici nell'elenco: tra questi abbiamo Blackview, CUBOT, UMIDIGI e Doogee, con una valanga di dispositivi ed accessori per tutti i gusti in offerta grazie al nuovo codice sconto!

Con il nuovo Coupon eBay il risparmio è assicurato: Blackview, Doogee, CUBOT, UMIDIGI e non solo in sconto

Grazie al nuovo Coupon eBay è possibile risparmiare su smartphone, rugged phone, tablet e indossabili di vari brand cinesi, tra cui Blackview, UMIDIGI, CUBOT e Doogee. Non dovrete far altro che scegliere il dispositivo che vi interessa (tramite la pagina dell'evento), aggiungerlo al carrello ed utilizzare il codice “PIT10PERTE” prima di procedere con il pagamento. Il coupon permette di ricevere uno sconto del 10%, fino ad un massimo di 50€; inoltre non è limitato ad un solo utilizzo ma può essere sfruttato 10 volte per ogni utente.

Di seguito trovate la pagina principale dedicata al nuovo evento con Coupon eBay, con tanti prodotti a marchio Blackview, CUBOT, Doogee, UMIDIGI (e non solo) in offerta. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto – o quelli successivi – provate a disattivare AdBlock.

Inoltre in basso trovate anche una selezione di prodotti dei brand cinesi, con vari smartphone ed accessori disponibili a prezzo scontato: se siete in cerca di un dispositivo low budget, questo è il momento giusto grazie alla nuova promozione di eBay!

Siete ancora affamati di sconti sui brand cinesi low budget (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad eBay, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il