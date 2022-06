Xiaomi 12 Ultra potrebbe arrivare con ROG Phone 6: sfida a colpi di Snapdragon 8+

Con il debutto della serie 12, la casa di Lei Jun ha fatto tanti passi avanti ma l'asticella dovrebbe salire notevolmente con la prossima aggiunta alla gamma. Il vero super flagship del 2022 sarà Xiaomi 12 Ultra, dispositivo che in quanto a indiscrezioni ci accompagna praticamente dalla fine dello scorso anno e che ora potrebbe essere ad un passo dal debutto: un leaker svela la possibile data di presentazione e c'è una piccola sorpresa.

Xiaomi 12 Ultra pronto per il lancio a luglio: ecco la possibile data di presentazione

Secondo quanto riportato da un insider cinese, la data di presentazione di Xiaomi 12 Ultra sarebbe fissata per il prossimo 5 luglio 2022. Il giorno vi suona familiare? Sì, è la stessa data dell'evento di lancio della famiglia ROG Phone 6, i nuovi top da gaming della scuderia ASUS. A quanto pare i prossimi modelli della casa di Lei Jun potrebbero lanciare il guanto di sfida ai flagship da gaming per eccellenza. Entrambi i top saranno mossi dallo Snapdragon 8+ Gen 1, quindi resta da vedere chi sarà presentato per primo nel corso della giornata (per la palma di “primissimo smartphone” al mondo con il nuovo chipset Qualcomm).

Nel frattempo si vocifera che i teaser ufficiali di Xiaomi 12 Ultra cominceranno a fare capolino dalla prossima settimana (quindi da 27 giugno); contestualmente dovrebbe esserci l'annuncio in merito alla data d'uscita. Come al solito è bene prendere il tutto con le dovute precauzioni, trattandosi di leak. I più curiosi possono date un'occhiata a tutte le indiscrezioni su Xiaomi 12 Ultra tramite il nostro approfondimento dedicato al super top.

