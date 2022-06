JIMMY apre il suo primo store fisico in Italia

Quando si parla di Xiaomi e dei suoi brand partner ci sono tanti nomi degli di nota, marchi che hanno raggiunto il grande pubblico, lasciato il segno nel cuore degli appassionati e che si sono affermati completamente. Tra questi, ovvio, troviamo JIMMY, brand specializzato nelle pulizie intelligenti che ha annunciato l'apertura del suo primo store fisico in Italia. Un traguardo davvero alto dato che si tratta del primo punto vendita fisico a marchio JIMMY a livello europeo, il quale fungerà da modello per le future aperture nazionali ed estere!

JIMMY festeggia l'apertura del primo store monomarca in Italia: ecco dove trovarlo

Ma dove trovare il primo store fisico di JIMMY? La scelta della città in cui aprire questo primo flagship store è ricaduta in modo del tutto naturare su Verona: si tratta di una città la cui storia e cultura sono famose in tutto il mondo, uno dei principali snodi strategici e commerciali italiani. Inoltre Verona è la città in cui JIMMY – presente sul territorio nazionale dalla fine del 2019 – ha ricevuto maggiori riscontri e maggior fiducia fin dagli albori della sua avventura italiana, grazie ai numerosi rivenditori che hanno creduto nel marchio da subito. Il negozio, sito in Stradone Porta Palio 52/A, a pochi passi da Castelvecchio, offre tutti i prodotti del brand ed un'esperienza d'acquisto di prim'ordine.

Quello che caratterizzerà il JIMMY Store di Verona sarà il fatto di rispecchiare a livello pratico quella che da sempre è la filosofia del brand, ossia la centralità del cliente. L'esperienza d'acquisto si snoderà infatti attorno ad esso e alle sue esigenze.

Nello store ufficiale i clienti saranno incoraggiati a provare i prodotti sui diversi supporti multisuperficie creati appositamente per poterli testare in diverse condizioni d'uso e riceveranno una consulenza personalizzata che li aiuterà a scegliere il modello più adatto alle loro esigenze.

Inoltre, ad ogni cliente verrà dedicato il tempo di cui ha bisogno, senza fretta: è stata prevista una piccola zona relax con poltroncine e tavolini dove potrà sedersi per comparare in tranquillità le caratteristiche dei prodotti, per riflettere con calma alla propria scelta, fare una telefonata per un consiglio da casa e magari prendere un caffé con lo staff.

I servizi proposti sono quelli di sempre, ma con qualche aggiunta. Oltre agli abituali 3 anni di garanzia, al supporto clienti sempre reattivo e all'assistenza tecnica rapida, si aggiunge ora la possibilità di personalizzare la consegna in modo da adattarla alle proprie esigenze e alla propria organizzazione quotidiana. Sarà infatti possibile acquistare tramite il sito e richiedere la consegna in negozio, oppure acquistare in negozio e ricevere il prodotto direttamente a domicilio.

Ci sarà poi anche spazio per iniziative di sostenibilità ambientale, che prevedono il lancio di una linea di prodotti JIMMY ricondizionati disponibili su ordinazione, e pacchetti di manutenzione e pulizia per mantenere sempre efficienti i propri prodotti JIMMY e aumentarne la durata di vita.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il