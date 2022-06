ROG Phone 6: il refresh rate pareggia quello di Red Magic

Il 5 luglio 2022, sebbene non lontanissimo, lascia sicuramente spazio per conoscere passo dopo passo i dettagli più succosi intorno a ROG Phone 6, come nel caso del display e del suo refresh rate. Infatti, il brand ha finalmente deciso di compiere l'upgrade definitivo per il gaming phone, andando a pareggiare quello dei rivali di casa Nubia Red Magic.

ROG Phone 6: display con refresh rate da urlo per un gaming fluido

A comunicare l'upgrade delle specifiche tecniche è la stessa ASUS che mostra, in maniera per nulla velata, che il refresh rate del ROG Phone 6 sarà a 165 Hz. Nel mondo del gaming mobile, questa scelta rappresenta il massimo ottenuto ad oggi e, se vogliamo, anche nel mercato smartphone attuale. Infatti, è difficile considerare gli Sharp AQUOS a 240 Hz, in quanto sono dispositivi venduti prettamente in Giappone e quindi fortemente di nicchia.

Tra l'altro, il brand conferma anche la presenza di un display AMOLED per il pannello del suddetto ROG, quindi le rinunce in merito sono veramente nulle. Sicuramente ci sarà anche un campionamento del tocco con numeri da capogiro, ma non è stato ancora comunicato l'effettivo dato. Insomma, tra uno Snapdragon 8+ Gen 1 tutto da scoprire ed uno schermo di grande impatto è chiaro che possiamo aspettarci solo il meglio per il gaming.

Se però non volete aspettare e volete mettere le mani su un ottimo ROG Phone, potete rifarvi proprio con la versione 5, che potete prima consultare tramite recensione.

