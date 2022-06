La VPN per una navigazione sicura, illimitata e con contenuti ed offerte bonus

Anonimato, accesso illimitato a Internet, risultati di ricerca autentici, sicurezza ai massimi livelli e possibilità di ottenere prezzi migliori per gli acquisti Online. Questi sono solo alcuni dei vantaggi che una VPN offre. Ma cos'è una VPN? Perché, ora più che mai, è importantissimo utilizzare una VPN e quali sono le migliori soluzioni presenti sul mercato? Approfondiamo il tema insieme!

Sicurezza e privacy Online. La VPN per una esperienza illimitata e senza rischi

Cos'è la VPN e perché è così importante?

In un mondo in cui aziende tecnologiche – e non solo – si nutrono di dati e informazioni che noi, in modo consapevole o inconsapevole rilasciamo Online mentre navighiamo nel magico universo dell'Internet, munirsi di una VPN è il primo passo per impedire a soggetti estranei di avere accesso a informazioni sensibili. Un primo passo per salvaguardare la nostra privacy Online, insomma, in un ambiente costantemente sottoposto a minacce di vario tipo e che può talvolta trasformarsi in qualcosa di molto pericoloso.

Quando parliamo di VPN – o Virtual Private Network – facciamo riferimento a uno strumento che protegge la nostra privacy Online, creando una connessione sicura tra Internet e il dispositivo utilizzando (smartphone, tablet o computer che sia) e criptando i dati mentre questi vengono spostati da un punto all'altro dell'Internet.

Utilizzare una VPN offre svariati vantaggi. Ciò dipende anche dal servizio che si sceglie di attivare. Quello offerto da Surfshark VPN, ad esempio, è tra i più completi attualmente in circolazione.

In che modo la VPN di Surfshark ci protegge e ci avvantaggia sul Web? Anzitutto offrendo l'anonimato Online e nascondendo il nostro indirizzo IP, che è identificativo di informazioni sensibili e importanti. Basti pensare che dal solo indirizzo IP è possibile risalire alla posizione dell'utente, e a partire da questa un sito Web può bloccare o rendere visibili determinati contenuti. Un esempio? Siete in viaggio all'estero e prima di coricarvi avete voglia di vedere un film Sky. A causa dei geoblocchi, in teoria, non potreste. Se siete in possesso di una VPN che maschera il vostro indirizzo IP, non permettendo al sito Web di risalire alla vostra posizione reale, potrete invece accedere a qualsiasi contenuto vogliate.

Non solo la VPN protegge la nostra privacy nascondendo la nostra attività in Rete ed evitando il tracciamento degli ISP, che spesso e volentieri condividono i dati catturati con inserzionisti e altre terze parti a nostra insaputa; ma permette anche di usufruire di offerte Online migliori. Molti servizi e siti Web, infatti, offrono prezzi diversi a seconda della posizione dell'utente, o ancora a seconda delle sue abitudini d'acquisto e alle sue preferenze. La VPN di Surfshark permette di ottenere il miglior prezzo possibile rimanendo nascosto.

Se ancora non vi siete convinti nell'utilizzare una VPN per la vostra navigazione in Internet, probabilmente volete conoscere quali altri vantaggi questo incredibile strumento offre. Ebbene, una VPN può tornare estremamente utile a chi – per motivi di studio o di lavoro – si ritrova spesso ad utilizzare una rete Wi-Fi pubblica non protetta, come quella di una biblioteca, di una caffetteria o di un altro spazio pubblico, rendendo sicura la connessione e proteggendo il flusso di dati e informazioni. O ancora, una buona VPN come quella di Surfshark protegge da attacchi hacker e da annunci e attività indesiderate, bloccando siti Web dannosi, annunci e avvisi pop-up.

Insomma, i vantaggi della VPN sono davvero tanti e a giovarne sarà soprattutto la nostra sicurezza Online. L'importante è affidarsi ad un servizio autorevole proprio come quello offerto da Surfshark, che a nostro avviso è tra i migliori sul mercato. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere qui giù nei commenti!

In collaborazione con Surfshark.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il