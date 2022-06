POCO F4 5G e X4 GT mostrati a tutto tondo dalle immagini stampa “ufficiose”

Il lancio di POCO F4 5G e X4 GT è sempre più vicino. L'evento è atteso per il prossimo 23 giugno, così come annunciato dal produttore stesso, e potrà essere seguito in streaming sui canali ufficiali POCO. A pochi giorni dal debutto in Europa dei nuovi smartphone, sono emerse in Rete delle nuove immagini render che aggiungono qualche dettaglio in più a quanto già mostrato dal produttore cinese con il teaser ufficiale di POCO F4 5G e mostrano in anteprima il design di X4 GT.

Nuove immagini render di POCO F4 5G e X4 GT mostrano i dettagli del design dei prossimi smartphone

Lo abbiamo ripetuto più volte. POCO F4 5G dovrebbe essere un Redmi K40S rebrandizzato, e tutte le indiscrezioni che precedono il debutto ufficiale dello smartphone in questione sembrano confermare questa ipotesi. Ora, come già anticipato, il design di questo dispositivo non solo è stato svelato dalla stessa azienda con un teaser di POCO F4 5G, ma è stato anche confermato da alcune immagini dal vivo. Come se non bastasse, però, proprio in queste ore sono state pubblicate in Rete dei render che mostrano il design dello smartphone nelle tre colorazioni disponibili e da ogni angolazione.

Molto più interessanti sono le immagini di POCO X4 GT, che invece dovrebbe essere il rebrand di Redmi Note 11T Pro. Lo confermano anche i render in questione, che mostrano uno smartphone dall'aspetto praticamente identico a quello del gemello targato Redmi.

Questo dispositivo dovrebbe essere dotato di uno schermo LCD da 6.6″ a 120 Hz e alimentato da un processore MediaTek Dimensity 8100, supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna. Il sensore fotografico principale dovrebbe essere un'unità da 64 MP, mentre la batteria da 5.080 mAh dovrebbe supportare la ricarica rapida a 67W.

Per scoprire tutti i dettagli dei nuovi smartphone dovremo attendere l'evento di presentazione ufficiale che si terrà il prossimo 23 giugno.

