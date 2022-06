Estate a due ruote: i monopattini elettrici Ninebot Kickscooter D sono in offerta su Goboo!

Che sia per andare in ufficio evitando il traffico mattutino, per spostarsi all'interno del campus universitario con più facilità o – più in generale – per muoversi in città in modo più pratico e veloce, senza però rinunciare alla sicurezza, i monopattini elettrici Ninebot della serie Kickscooter D trasformano anche il più piccolo viaggio in un'esperienza comoda ed efficace.

Pensati per adulti e adolescenti, i nuovi monopattini elettrici sfoggiano un design colorato e alla moda, oltre che pieghevole e leggero, così da facilitarne il trasporto a mano. Scopriamo tutti i dettagli in questo articolo.

Scegliete il vostro monopattino elettrico preferito: Ninebot Kickscooter D in sconto

Partiamo dai nuovi Ninebot Kickscooter della serie D. Questi monopattini elettrici sono leggeri, accessibili e di qualità, perfetti per spostarsi in città in comodità. Tra le caratteristiche principali della serie troviamo pneumatici da 10″, doppio sistema frenante, velocità fino a 25 km/h, schermo LED, tre modalità di guida e un'autonomia massima di 38 KM.

Sia Ninebot Kickscooter D38E, che D28E e D18E sono disponibili nella colorazione Nero/Rosso e implementano una serie di tecnologie pensate per garantire un'ottima esperienza di guida anche su terreni più difficili e per offrire una maggiore resistenza, sia della struttura stessa quanto delle componenti interne che ne assicurano il funzionamento. La vita del motore, ad esempio, può durare fino a tremila ore senza subire danni di alcun tipo. Le tre modalità di guida supportate, invece, sono quella Eco, quella Standard e quella Sport.

Volendo sintetizzare le caratteristiche principali dei tre nuovi monopattini elettrici Ninebot, sembra opportuno citare le seguenti:

Ninebot Kickscooter D18E : con motore da 500W, può raggiungere velocità massime di 25 km/h e percorrere una distanza massima di 18 KM prima di scaricarsi completamente;

: con motore da 500W, può raggiungere velocità massime di 25 km/h e percorrere una distanza massima di 18 KM prima di scaricarsi completamente; Ninebot Kickscooter D28E : con motore da 600W, può raggiungere una velocità massima di 25 km/h e offre un'autonomia di 28 KM;

: con motore da 600W, può raggiungere una velocità massima di 25 km/h e offre un'autonomia di 28 KM; Ninebot Kickscooter D38E: è il modello più potente con un motore da 700W. Anch'esso raggiunge velocità massime di 25 km/h per un'autonomia più ampia di 38 KM.

Perfetti anche per gli utenti alle prime armi, i nuovi monopattini elettrici possono essere acquistati su Goboo con casco in regalo. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

