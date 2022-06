Oukitel WP19 arriva a giugno: il rugged phone con una batteria colossale da 21.000 mAh!

Dopo il debutto del suo smartphone ultra-resistente e stiloso, il brand cinese si prepara ad debutto di un nuovo dispositivo e stavolta ne vedremo delle belle. Oukitel WP19 è il rugged phone equipaggiato con una batteria colossale, l'unità più capiente mai vista a bordo di un telefono: ben 21.000 mAh e questo è solo l'inizio. Ecco tutti i dettagli e cosa ci aspetta con questa novità targata Oukitel!

Oukitel WP19 si avvicina al debutto: Night Vision, 21.000 mAh e massima resistenza

Visto il successo dei precedenti WP15 e WP18, la compagnia cinese ha deciso di regala agli appassionati e ai professionisti un nuovo battery phone con un corpo rugged. Si tratta di un dispositivo votato alla massima resistenza, ma che punta anche ad un'autonomia bestiale. Pensato per le avventure outdoor, Oukitel WP19 è uno smartphone ultra-resistente dotato di una colossale batteria da 21.000 mAh. Come anticipato anche in apertura, si tratta della batteria più capiente vista a bordo di uno smartphone e il motivo di questa sua peculiarità è presto detto. Oltre a strizzare l'occhio ai professionisti in cerca di un terminale robusto, Oukitel WP19 è perfetto per gli utenti più avventurosi, quelli che amano le gite fuori porta immerse nella natura.

Insomma, se volete passare del tempo into the wild non è necessario staccare completamente o armarsi di soluzioni per ricaricare lo smartphone mentre si è immersi nella natura. Un problema in meno visto che i 21.000 mAh di batteria sarebbero in grado di reggere almeno per una settimana. Inoltre Oukitel WP19 offre anche la ricarica inversa ed è in grado di fungere all'occorrenza anche da power bank (per ricaricare o fornire energia ad altri dispositivi).

Oltre alla batteria colossale e alla super resistenza, WP19 presenta un design accattivante e monta una fotocamera principale Samsung da 64 MP accompagnata da un modulo Sony da 20 MP con Night Vision. Quest'ultimo sensore sarà particolarmente apprezzato dagli amanti dell'avventura (e non solo). Inoltre i 4 emettitori IR presenti sul resto permettono di ampliare il campo visivo fino a 20 metri di distanza. Si tratta di una soluzione utile per sentirsi al sicuro anche nel bel mezzo della natura!

Il nuovo rugged phone WP19 di Oukitel debutterà nel corso del mese di giugno e sarà disponibile all'acquisto anche su AliExpress. Per saperne di più date un'occhiata al sito ufficiale del brand!

Articolo sponsorizzato.

