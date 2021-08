Oukitel WP15 è il rugged phone 5G con una batteria bestiale

A distanza di pochissimo dal suo ultimo rugged (qui trovate la nostra recensione del modello WP13), il brand cinese ritorna alla carica con Oukitel WP15, uno smartphone aggressivo e resistente, votato al 5G e ricco di funzionalità tipiche della categoria.

Oukitel WP15 è ufficiale: tutto sul nuovo rugged phone

Design e display

Dotato di un ampio display da 6.52″ HD+ (con notch a goccia per ospitare la selfie camera), Oukitel WP15 è un dispositivo rugged votato alla massima resistenza. La scocca rinforzata gli permette di resistere agli urti e alle immersioni: si tratta di un modello con certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810G, quindi perfetto per resistere anche alle condizioni più estreme.

Il retro presenta una texture Carbon Fiber che gli dona un look ancora più aggressivo (insieme alle forme spigolose tipiche di questa categoria di smartphone).

Scheda tecnica

Il dispositivo arriva con a bordo il chipset Dimensity 700, soluzione MediaTek che offre un buon compromesso tra prezzo, performance e connettività 5G. Lato memorie abbiamo 8 GB di RAM e 128 GB di storage espandibili tramite microSD. Il punto di forza dello smartphone – a parte la sua resistenza – è la batteria: si tratta di un'unità da 15.600 mAh con supporto alla ricarica da 18W.

Il retro del rugged ospita una tripla fotocamera con sensore principale da 48 MP Sony IMX582, accompagnato da una lente macro ed un modulo dedicato alla profondità di campo. Inoltre è presente un flash Quad LED, utile anche come torcia. Frontalmente abbiamo una selfie camera Sony da 8 MP. Non mancano poi Android 11 lato software, l'NFC, lo sblocco tramite Face Unlock 2D, il supporto Dual SIM e tutta una serie di applicazioni come la Game Mode, l'App Freezer e così via.

Oukitel WP15 – Prezzo e disponibilità

Il nuovo rugged phone Oukitel WP15 debutterà ufficialmente il prossimo 23 agosto e sarà in promo fino al 27 del mese al prezzo di 299.99$. I primi 100 utenti che acquisteranno il dispositivo riceveranno in regalo lo smartwatch del brand mentre per gli altri ci saranno le cuffie TWS. Qui trovate il link all'acquisto su AliExpress. Se volete saperne di più sul nuovo rugged phone del brand cinese potete dare un'occhiata alla pagina dedicata presente sul sito ufficiale.

