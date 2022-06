Redmi come Xiaomi: K50 Ultra con fotocamera da flagship

La serie K di Redmi ci ha sempre restituito ottimi smartphone con un quadro specifiche abbastanza coerenti con il prezzo proposto. Un elemento però che non è mai spiccato più degli altri è la fotocamera, che però con Redmi K50 Ultra potrebbe cambiare passo. Infatti, da un leak, compare la possibilità di un sensore da flagship vero e proprio, come mai prima d'ora.

Redmi K50 Ultra come Xiaomi 12 Pro: fotocamera 50 MP top gamma per la prima volta?

A spiegare l'interessante indiscrezione relativa al brand affiliato a Xiaomi è Digital Chat Station, che ci spiega o anzi, chiede agli utenti cosa potrebbero pensare di un Redmi dotato di una fotocamera da top gamma. Perché diciamo questo? Perché il leaker si sbilancia parlando di un sensore da 50 MP di grandi dimensioni, ciò vuol dire lo stesso che si può trovare nei flagship proprio di Xiaomi, ma anche OPPO, vivo e Honor.

Ma quale potrebbe essere questo sensore e, soprattutto, quale smartphone potrebbe introdurlo? Il nome più vicino a questa indiscrezione potrebbe essere il futuro Redmi K50 Ultra, a cui quindi il brand potrebbe integrare una fotocamera da 50 MP quanto meno Sony IMX766, già vista all'opera, ad esempio su Xiaomi 12 Pro. Se poi l'ultimo IMX866, utilizzato per ora solo da vivo, diventerà mainstream, è facile che possa essere adottato quello. Non vanno poi dimenticati i sensori Samsung, come il GN2 oppure, forse meglio, un colpo di coda da parte del GN1.

Insomma, le soluzioni per rendere Redmi un brand sempre più importante ci sono e sta solo alla volontà di Xiaomi e del suo affiliato capire fin dove spingersi al fine di far coesistere due serie top gamma di grande livello.

