OnePlus Nord 2 si aggiorna… alla OxygenOS 11?

Così come altri modelli della serie Nord, anche il più recente OnePlus Nord 2 sta ricevendo l'aggiornamento alla OxygenOS 12. Tuttavia, è notizia di queste ore che è in fase di rilascio un nuovo aggiornamento, ma questa volta… basato sulla OxygenOS 11. Forse il team di sviluppo software di OnePlus ha deciso di tornare sui suoi passi e interrompere il major update?

La OxygenOS 11 torna su OnePlus Nord 2: cosa sta succedendo?

L'aggiornamento in questione riguarda la build A.21 della OxygenOS 11 e le modifiche attuate per OnePlus Nord 2 comprendono unicamente le patch di sicurezza di giugno.

Tuttavia, sappiamo che a inizio giugno la OxygenOS 12 è arrivata su OnePlus Nord 2 e che è già possibile scaricarla e installarla. Fortunatamente non ha tardato ad arrivare la risposta di OnePlus, affermando che la OxygenOS 12 è ancora in fase di roll-out e che questo aggiornamento serve per fornire un'esperienza utente più stabile a chi ha ancora la OxygenOS 11 e sta attendendo il nuovo major update. Tuttavia, resta da capire come verranno gestite le patch di sicurezza, visto che la build della OxygenOS 12 per OnePlus Nord 2 ha ancora le patch di maggio.

