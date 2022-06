Il chip sottopelle per i pagamenti è realtà e costa solo 199€

Se pensavate di aver visto tutto con l'intelligenza artificiale “senziente” di Google dovrete ricredervi anche perché questa volta non si tratta di un'esagerazione o di una svista. Un'azienda polacca ha lanciato il primo chip sottopelle per i pagamenti contactless, una novità che potrebbe far preoccupare qualcuno e far esaltare qualcun altro: si tratta di un minuscolo microchip sottocutaneo dal prezzo irrisorio che potrebbe mancare in pensione contanti e carte!

La novità arriva da Walletmor, società polacca che promette faville grazie al primo “portafoglio futuristico”. Come anticipato in apertura si tratta di un chip sottopelle da utilizzare per i pagamenti contactless, il primo impianto al mondo di questo tipo, completamente sicuro. Mai più contanti, carte e smartphone: si potrà pagare direttamente con la propria mano. Ma come funziona esattamente questo microchip sottocutaneo per i pagamenti contactless? È davvero sicuro? Quali sono i materiali? Queste sono solo alcune delle domande che potreste porvi, senza contare eventuali quesiti etici.

Com'è fatto il chip sottopelle per i pagamenti

Una volta che avrete ordinato il vostro chip sottopelle, questo arriverà direttamente a casa vostra all'interno di una busta polimerica con una soluzione di clorexidina gluconato (utilizzata nelle procedure chirurgiche come antisettico e germicida), sigillata in una busta di sterilizzazione. Ovviamente ogni impianto – caratterizzato da dimensioni minuscole – è stato sottoposto a molteplici test, per rispondere ai più elevati standard di sicurezza (dato che parliamo di un dispositivo da inserire sotto la pelle).

Il materiale del biopolimero incapsulante dell'impianto è stato testato per essere biocompatibile e ipoallergenico. Inoltre, l'impianto può essere rimosso in qualsiasi momento da qualsiasi medico di medicina generale durante una semplice visita ambulatoriale.

Come funziona il microchip sottocutaneo di Walletmor?

Per prima cosa, l'impianto deve essere inserito sottopelle. La procedura è minimamente invasiva e dura solo 15 minuti: si tratta di effettuare un'incisione di piccole dimensioni, con anestesia locale. Il microchip è posizionato sotto la pelle, si consiglia sul lato esterno della mano e – come definisce anche la stessa azienda – percepibile durante le attività quotidiane. Il tempo medio di guarigione è di 4 settimane mentre la sostituzione deve avvenire dopo 8 anni di utilizzo. Vista la sua natura semplice, la procedura può essere eseguita non solo da un chirurgo, ma anche da un piercer. Comunque, sul sito ufficiale di Walletmor è presente un elenco di professionisti consigliati.

In merito al funzionamento del chip basta scaricare l'app ufficiale iCard e creare un account; il chip può essere configurato in un lampo grazie al codice di attivazione da inserire nell'pp. Infine si procede con l'impianto, come visto poco sopra. Quindi, attraverso l'app è possibile collegare le proprie carte e scegliere con quale pagare. Dopodiché basterà avvicinare la mano ad un POS per procedere con il pagamento contactless grazie al chip NFC sottocutaneo.

Qual è il prezzo?

Il chip di Walletmor costa solo 199€ mentre tra microchip e “operazione” si spende circa 350€. Tra i mercati in cui è attivo il servizio è disponibile anche l'Italia, qualora foste interessati.

Il chip sottopelle rileva la mia posizione?

La più grande preoccupazione degli utenti sarà sicuramente di natura etica, in primis per quanto riguarda modifiche del corpo con componenti tecnologiche e poi per quanto riguarda il problema della privacy e della sicurezza. Il primo caso non va di certo considerato in questa sede, anche se potremmo facilmente ricordare i tanti progressi della medicina ottenuti utilizzando componenti “esterni” da inserire all'interno del corpo.

La vera domanda è: il microchip sottocutaneo Walletmor è in grado di geolocalizzare l'utente che lo indossa? La risposta dell'azienda è negativa: si tratta di un chip NCF per i pagamenti contactless e non supporta alcuna tecnologia esterna e trasmissione di dati. Non è presente un trasmettitore GPS né alcun tipo di localizzazione; il dispositivo non può ottenere, monitorare e memorizzare informazioni sulla posizione o altro.

