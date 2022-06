Lo sterilizzatore per spazzolino Xiaomi è il gadget di cui avete bisogno per un’igiene orale perfetta

Forse non tutti sanno che lo spazzolino, oltre ad essere un prodotto per l'igiene orale, può anche diventare una calamita per i batteri se non viene pulito a fondo ogni giorno, dopo il suo utilizzo. La temperatura del bagno, i residui di gocce d'acqua e tanti altri fattori possono contribuire alla formazione e alla crescita di batteri sul nostro spazzolino da denti, fino a procurarci malattie orali. Lo sterilizzatore Xiaomi Xiaoda impedisce la crescita dei batteri e rende lo spazzolino un prodotto sempre pronto e sicuro da usare!

Il case sterilizzatore per spazzolino Xiaomi Xiaoda salverà la vostra igiene orale, uccide i batteri e previene malattie

Xiaomi Xiaoda è un pratico case sterilizzatore per spazzolino che può essere portato sempre con sé, anche in viaggio, per migliorare la propria igiene orale. Grazie alla sterilizzazione UV, il dispositivo riesce a eliminare fino al 99.9% dei batteri più comuni, tra cui lo Escherichia Coli e il Staphylococcus Aureus, garantendo uno spazzolino pulito e sicuro da utilizzare.

Il case sterilizzatore Xiaomi Xiaoda è dotato di un sensore in grado di rilevare la presenza dello spazzolino al suo interno e avviare automaticamente la disinfezione, per poi spegnersi non appena il processo sarà concluso. Il dispositivo è disponibile in due varianti: uno adatto per uno spazzolino classico, l'altro – più piccolo, compatto e squadrato – indicato per quello elettrico.

