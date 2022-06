Huawei, la storia si ripete: presto un Watch 3 Pro con ECG

La serie di smartwatch di Huawei per il 2022 sembra non essersi ancora chiusa. Infatti, da un nuovo leak apprendiamo di un possibile Huawei Watch 3 Pro dotato della funzione ECG, il che porterebbe questa feature in una serie dove è attualmente inedita.

Huawei Watch 3 Pro ECG già nell'estate 2022? Tutti i dettagli da un leak

A parlare del nuovo wearable di Huawei è il leaker Comrade Guan, che ci spiega come il brand, almeno in patria, voglia lanciare due smartwatch ad ampliare il suo catalogo. Uno è il Watch Fit 2 che noi abbiamo già visto in Italia, mentre l'altro è proprio la versione ECG del Watch 3 Pro, uscito ormai un anno fa e di cui abbiamo realizzato una recensione. Ma come potrebbe cambiare in questa variante?

L'idea è che Huawei possa andare a migliorarlo in termini di materiali utilizzati, pur mantenendo le linee di design già adottate per il modello Pro esistente. Quindi un dispositivo estremamente elegante ma anche pieno di funzioni molto utili portate dall'utilizzo del sistema operativo HarmonyOS. Oltre che, ovviamente, l'utilizzo della funzione elettrocardiogramma, che donerebbe una totalità di specifiche all'orologio.

La cosa curiosa è che quest'anno Huawei abbia voluto integrare l'ECG direttamente nel Watch GT 3 Pro (questo solo in Cina), quindi bisognerà capire perché si va a lanciare un altro modello del genere. Probabile che il brand voglia creare due modelli high standard suddivisi tra lifestyle e sport, come mai aveva fatto prima d'ora visto che il primo con ECG era il GT 2 Pro. Ma quando potrebbe arrivare? Secondo il leak, è probabile lo vedremo presto, quindi entro questa estate del 2022.

