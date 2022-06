Huawei Watch 3 con eSIM scende al minimo: 100€ di sconto su Amazon!

Ormai gli indossabili hanno raggiunto vette altissime e tra i brand più quotati c'è senza dubbio Huawei: quando si parla di wearable la qualità è super, per non parlare delle funzionalità grazie all'arrivo di HarmonyOS. Volete puntare al top ma restando comunque su cifre accessibili? Allora date un'occhiata a Huawei Watch 3, lo smartwatch premium con eSIM ed uno stile sportivo: imperdibile al miglior prezzo di sempre su Amazon!

Lo smartwatch top Huawei Watch 3 con eSIM ora al miglior prezzo di sempre su Amazon

L'indossabile premim Huawei Watch 3 è una soluzione che non si fa mancare nulla: rispetto al fratello maggiore Pro ha un'anima più sportiva ma la carne sul fuoco è comunque tanta. Il dispositivo adotta un pannello AMOLED touch da 1.43″ ed offre una ghiera completamente girevole. Per quanto riguarda le funzione dedicate al fitness e alla salute, abbiamo il rilevatore di temperatura cutanea, il monitoraggio SpO2 e quello dell'attività cardiaca TruSeen 4.5, tantissime modalità sportive. Per l'autonomia, si parla di circa 3 giorni in modalità smart (ma si sale a 14 giorni con l'ultra-risparmio della batteria). E se cercate uno smartwatch eSIM per chiamate e traffico dati, allora il modello targato Huawei è il dispositivo che fa al caso vostro!

Se volete mettere le mani su Huawei Watch 3 con eSIM, al momento la migliore occasione arriva da Amazon: lo smartwatch top è in sconto al minimo storico, con tanto di spedizione Prime. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: non fatevelo scappare! Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

