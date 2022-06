Recensione EKSA E5000 Pro: le cuffie da gaming che non sbagliano un colpo

Andando a dare un'occhiata al mercato attuale, soprattutto quello degli accessori, notiamo un trend in crescita. Da qualche anno, infatti, c'è una maggiore attenzione a tutto quello che riguarda il mondo del gaming, e non solo dei videogiochi stessi. Cuffie, sedie, scrivanie, mouse e tastiere, solo per citare alcuni dei dispositivi che si stanno ritagliando il maggior spazio. Con la crescita di questa industria, dunque, sono sorte nuove aziende a livello globale che hanno deciso di puntare su alcuni prodotti in particolare o, differentemente da altre, su più terminali. Diciamo che le scelte, in questo caso, sono dettate anche dai propri obiettivi produttivi e dalla capacità stessa del brand di saper differenziare la propria offerta.

Da qualche tempo vi stiamo portando su questo sito alcune recensioni riguardanti un marchio in particolare, ovvero EKSA. Si tratta, dunque, di un'azienda sorta da poco in Cina ma che, stando almeno alla qualità dei suoi prodotti, ha saputo subito imporsi. Ci sono tanti concorrenti, spesso piuttosto agguerriti, che provano a proporre dispositivi con un rapporto qualità-prezzo ancora più basso, offrendo però poco in termini assoluti. Da parte di questo brand, invece, si nota una maggior cura nell'offerta, andando incontro al cliente sotto ogni aspetto. Da notare, infatti, la presenza di una sezione all'interno del proprio sito, denominata “Driver Download”, all'interno della quale poter scaricare per ogni singolo modello supportato il programma Windows per la modifica sonora delle cuffie.

Ma la cura per i dettagli non si esaurisce in quello che abbiamo appena visto e trova la sua massima espressione nel nuovo paio di cuffie prodotte dal brand, ovvero EKSA E5000 Pro. Questo prodotto propone un design piuttosto accattivante, sempre votato al gaming, diventando il punto di riferimento per l'azienda in tale ambito. Vista la compatibilità con ogni tipo di supporto, dunque, offre una versatilità unica nel suo genere.

Recensione EKSA E5000 Pro, quando il gaming si veste di praticità

Unboxing

Non c'è alcuna novità in merito al packaging. Da questo punto di vista, quindi, l'azienda resta fedele a se stessa proponendo sempre il solito box quadrato con tutte le informazioni principali riportate sul retro. Diciamo che si tratta di una delle scatole più appariscenti tra quelle presenti sul mercato, offrendo già una panoramica completa sulle cuffie stesse. All'interno di tale confezione, dunque, troviamo i seguenti accessori:

EKSA E5000 Pro;

un microfono estraibile, con jack audio da 3,5mm;

cuffia di spugna per il microfono;

cavo USB Type-C/USB Type-C;

adattatore USB Type-C (femmina)/USB-A;

cavo USB Type-C/jack 3,5mm;

custodia morbida in microfibra, utile per il trasporto delle cuffie;

breve manuale delle istruzioni, anche in lingua italiana.

Design & Materiali

Dovete immaginare di trovarvi di fronte ad un classico paio di cuffie da gaming, con un ingombro importante e con la predisposizione per diversi LED colorati. Dunque, nulla di diverso rispetto a quello a cui siete normalmente abituati. Diciamo, però, che le dimensioni non vengono per nulla riportate sul sito ufficiale, così come all'interno del libretto delle istruzioni, quindi non posso darvi dettagli più precisi in merito. Andando oltre tale aspetto, in ogni caso, notiamo la presenza di diversi materiali tra cui policarbonato per l'intera scocca, metallo per l'archetto superiore e qualcosa che assomiglia molto al similpelle per tutte le componenti morbide. Devo dire, dunque, che non ho avuto nessun particolare problema nell'utilizzo quotidiano di queste cuffie che, anche grazie ai vari materiali utilizzati, sono risultate essere sempre piuttosto confortevoli.

Anche se il peso è inferiore ai 300 grammi si fanno sentire, soprattutto nelle giornate più calde. Grazie alle dimensioni piuttosto generose dei padiglioni auricolari le orecchie restano all'interno della struttura in similpelle ma durante la stagione estiva, così come su tutti gli altri modelli che presentano tale caratteristica, il sudore potrebbe bagnarle più del dovuto. Non ci sono rimedi per evitare questa condizione, quindi l'unica cosa che posso consigliarvi è quella di asciugarle spesso, così da evitare che si rovinino prima del tempo. Resta comunque un prodotto dotato di una buona ergonomia, potendo impostare anche l'altezza dei due padiglioni al livello preferito, ma non solo. Possiamo anche decidere, all'occorrenza, di montare il microfono, collegandolo semplicemente alla struttura per mezzo dell'attacco jack da 3,5mm. Questo accessorio, dunque, è piuttosto stabile e può essere regolato a piacere, essendo dotato di una struttura flessibile abbastanza robusta.

Dando un'occhiata a tutte le varie componenti, vediamo come all'interno dei due padiglioni auricolari siano riportate le lettere “L” e “R”, ad indicare il verso nel quale vanno indossate. Abbiamo chiaramente una prevalenza del colore verde, stesso colore di cui si illuminano anche i LED posti all'interno della struttura in plastica che sovrasta i padiglioni, con il logo del brand al centro. Diciamo, quindi, che soprattutto di sera catturano lo sguardo. Oltre questo, poi, sulla cuffia sinistra risiedono il selettore del volume, il tasto per silenziare il microfono, un tasto multifunzione, l'ingresso USB Type-C ed il jack audio 3,5mm. Siamo di fronte, quindi, ad un prodotto completo che vuole rendersi compatibile con ogni tipo di piattaforma, proponendo una serie di accessori che vanno proprio in questa direzione e che vedremo più in dettaglio tra poco.

Connettività & Compatibilità

Molti avrebbero probabilmente preferito un dispositivo Bluetooth ma i puristi del gaming sanno che la latenza offerta da questi prodotti, dotati un buon rapporto qualità-prezzo, spesso non è poi così bassa. Dunque la scelta del brand è stata piuttosto precisa, offrendo ai propri clienti delle cuffie cablate che hanno la possibilità di collegarsi a qualsiasi tipo di supporto. Come riportato anche sulla confezione, infatti, queste EKSA E5000 Pro sono compatibili con Nintendo Switch, PC, Mac, Xbox, PlayStation e dispositivi Android. Praticamente tutti i supporti al momento presenti sul mercato. Questo è possibile grazie a tutti i cavi presenti in confezione che rendono molto versatili le cuffie, adattandosi di volta in volta ai diversi dispositivi.

Collegandosi al sito ufficiale EKSA, dunque andando su “Supporto” e successivamente su “Driver Download”, è possibile scaricare sul proprio PC Windows il programma di equalizzazione del brand. Ogni prodotto compatibile ha il suo driver ed è necessario scaricare quello giusto per poter usufruire di alcune funzioni aggiuntive. Qui, infatti, possiamo sfruttare il Surround 7.1, nonché modificare l'equalizzazione di base del prodotto avendo a disposizione diversi parametri di controllo. Questo programma funziona solo su Windows ma penso che non sia un grosso problema, dato che la maggior parte delle persone utilizzano tale sistema a casa. Vediamo, dunque, come oltre a controllare tutto ciò che riguarda l'audio in cuffia durante le sessioni di gaming, possiamo anche gestire altre attività: selezionando il secondo menu, ad esempio, entriamo nell'area dedicata alla qualità in cuffia nell'ascolto dei brani musicali, mentre andando ancora oltre troviamo l'opzione riguardante l'ENC (Environmental Noise Cancellation). Dunque, oltre al semplice suono spaziale, si apre davanti a noi un alveo di possibilità davvero ampio. Vi ricordo, poi, come nel primo menu troviamo alcuni preset da gaming, come MOBA o FPS che puntano proprio ad offrire la miglior esperienza possibile in queste tipologie di videogiochi.

Audio & Microfono

Così come le altre cuffie dello stesso brand provate fino ad ora anche le E5000 Pro offrono un buon audio in gaming. Qui, dunque, abbiamo bassi marcati e ben distinti, con un audio in generale piuttosto equilibrato. Durante le sessioni di gioco, poi, tutte le sue qualità vengono fuori in maniera più marcata, potendo contare su una spazialità quasi senza paragoni per il prezzo a cui vengono proposte. Testando le cuffie con qualche FPS, come lo stesso Fortnite, sono riuscito a stabilire quasi sempre con precisione dove si trovasse il mio avversario, dandomi così maggiori chance di vittoria nello scontro diretto. Nel caso in cui fosse necessario modificare qualcosa, però, è possibile farlo tramite il software sviluppato dal brand. Questo è in assoluto un gran pregio per un prodotto di questo tipo, dando la possibilità al videogiocatore di trovare il maggior comfort possibile.

Durante le sessioni di gaming in multiplayer abbiamo la possibilità di parlare con i nostri amici grazie al microfono presente in confezione. Una volta collegato alle cuffie, dunque, è subito pronto all'uso. Dando un'occhiata al padiglione sinistro di queste E5000 Pro, notiamo la presenza di un foro che integra un microfono adibito alla rilevazione del rumore ambientale. Combinando questo dato con quello che viene rilevato dal microfono principale, l'intelligenza artificiale cerca di proporre la miglior qualità possibile in uscita eliminando quanto più possibile i suoni esterni. Dunque, a livello pratico, si nota una discreta qualità in tal senso, anche se a volte l'audio catturato dal microfono risulta essere un po' metallico. Al netto di questo aspetto, così come del prezzo complessivo, si tratta di una componente più che valida.

Vi ho accennato in precedenza la presenza di un tasto multifunzione, sul padiglione auricolare sinistro. A cosa serve? Questo particolare tasto è adibito a due sole funzione in realtà: tenendolo premuto per 3 secondi attiva/disattiva le luci LED e cliccando una singola volta su di esso attiva/disattiva l'audio Surround 7.1. Ogni qual volta si cambia modalità una voce, all'interno delle cuffie, ci avvisa dell'avvenuta modifica. Qualsiasi altro dubbio relativo a questo aspetto, ma anche ad altri, è riportato sul libretto ufficiale delle istruzioni, disponibile anche in lingua italiana.

Prezzo & Conclusioni

Queste EKSA E5000 Pro vengono attualmente vendute anche sul sito ufficiale al prezzo di circa 55 euro, in sconto. Trovate comunque qui sotto il link per l'acquisto.

Considerando quanto detto all'interno di questa recensione completa, credo che si tratti di uno dei modelli migliori del brand fino a questo momento. Oltre a poter essere personalizzabile dal punto di vista dell'audio, offre una buona ergonomia ed una compatibilità praticamente assoluta. Possiamo collegare queste cuffie a qualsiasi supporto, che si tratti di una console o un PC, senza alcuna distinzione. Questo vuol dire che portandole con sé si gode di una versatilità unica, perché all'occorrenza possono essere tirate fuori dallo zaino per collegarle al telefono, ad una console o un PC senza alcun problema. Credo che questo sia alla fine il loro più grande pregio, dopo il prezzo ovviamente, anche perché a questa cifra è difficile trovare di meglio sul mercato.

Continuando su questa strada il brand potrebbe in futuro scalare pian piano le gerarchie in questo settore. C'è attenzione al prodotto, non solo nella realizzazione ma anche in tutto ciò che sta dietro il dispositivo.

