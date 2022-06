Huawei rimanda la serie Nova 10: ecco fino a quando

La serie Huawei Nova 10, annunciata addirittura da un teaser, pare debba rivedere i propri piani di uscita. Infatti, da un leak apprendiamo che Huawei porterà ad estate inoltrata la presentazione della sua linea top-mid range, che quindi tarderà rispetto al ruolino di marcia previsto.

Huawei Nova 10 e 10 Pro rimandati a luglio, ma avremo due chipset differenti

A parlare di questo ritardo è stato il leaker Comrade Guan, che spiega come i due smartphone della serie Nova sono rimandati all'inizio di luglio 2022, rispetto ai piani originali con un rilascio fissato a metà/fine giugno. Il motivo di questa scelta non è ben chiaro, ma in Cina non è l'unico caso di programmazione e rinvio, vedi vivo T2, quindi possiamo dire che sono difficoltà che sorgono un po' a tutti i brand recentemente.

Oltre a questa situazione però, apprendiamo anche un'indiscrezione niente male intorno a Huawei Nova 10 e 10 Pro. Secondo un altro leak, i due smartphone potrebbero avere due chipset diversi e, nello specifico, Snapdragon 778G e Snapdragon 7 Gen 1. Le due soluzioni hardware sarebbero entrambe, purtroppo, con connettività 4G LTE, ma quanto meno mantengono Huawei al passo con i competitor.

Insomma, non ci resta dunque che attendere i prossimi giorni per capire quando il brand fisserà definitivamente la data di uscita della serie Nova 10, che punterà a competere in maniera diretta con tutti gli altri top-mid range, che mai come quest'anno sono agguerritissimi.

