Amazfit GTS 3 ad un prezzo mai visto prima su eBay: l’occasione è servita!

Presentato recentemente insieme a GTR 3 e 3 Pro, Amazfit GTS 3 è sicuramente una delle migliori alternative sul mercato smartwatch, specie se proposto ad un prezzo super in offerta lampo o con codice sconto. Andiamo a scoprire quali sono le migliori occasioni per mettere le mani sull'indossabile di Zepp!

Aggiornamento 13/06: GTS 3 torna nuovamente in sconto su eBay, con coupon e spedizione dall'Italia. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Codice sconto Amazfit GTS 3: ecco come avere lo smartwatch in offerta al minimo storico

L'Amazfit GTS 3 è uno smartwatch dal display rettangolare con tecnologia AMOLED 2.5 molto ampio da 1.75″. Oltre a ciò, si avvale di tanti sensori che permettono di avere un quadro molto completo dei vari parametri vitali come frequenza cardiaca, SpO2 e molto altro. In più, è presente una vasta gamma di monitoraggi per lo sport, con oltre 150 tipologie.

Il wearable si avvale ora di un sistema operativo tutto suo, Zepp OS, che lo rende ben ordinato e fluido. In più, è presente la funzione Assistente Vocale che si divide tra quello proprietario e Alexa, già disponibile in Italiano. Se ne volete sapere di più, potete consultare la nostra recensione.

La migliore occasione dedicata ad Amazfit GTS 3 arriva da eBay, grazie ad un nuovo codice sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

N.B. – Qui ci sono tutti i dettagli sul nuovo Coupon eBay, valido per giugno 2022!

Siete ancora affamati di sconti in salsa Amazfit (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad eBay ed altri store, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

