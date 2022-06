I saldi estivi arrivano prima con questo Coupon eBay: -20% su prodotti già scontati!

Su eBay i saldi estivi arrivano prima grazie al nuovo Coupon valido per il mese di giugno: ricevi subito il 20% di sconto (anche extra, su prodotti già scontati), per un'estate tech (e non solo, niente paura) all'insegna del risparmio! Andiamo a scoprire come fare per risparmiare, con tutte le condizioni e i dettagli dedicati al nuovo codice.

Al via i saldi estivi con il nuovo Coupon eBay -20%: ecco come funziona e tutti i dettagli per risparmiare

Come al solito quando si parla di Coupon eBay, il funzionamento è semplicissimo: per risparmiare non dovrete far altro che scegliere il prodotto che preferite in un'ampia selezione ed utilizzare il codice sconto MENO20ESTATE al momento del pagamento. In questo modo risparmierete il 20% sull'acquisto, per un massimo di 200€ di sconto. Inoltre il coupon può essere utilizzato solo a fronte di una spesa minima di 15€, per un massimo di 2 utilizzi per account. Inoltre vi segnaliamo che l'iniziativa sarà valida fino al 30 giugno. Il bello è che la promozione è valida anche su prodotti già scontati: il meglio del tech, con il massimo del risparmio! Smartwatch, tablet, speaker… ma anche prodotti da giardino, moda e tanto altro ancora: i saldi estivi cominciano prima grazie a questo Coupon eBay!

Per scoprire tutti i prodotti in sconto date un'occhiata alla pagina dedicata alla promozione, tramite il link qui sotto. Se non visualizzate correttamente il box in basso, provate a disattivare AdBlock.

E ora eccovi una breve selezione di prodotti, insieme al relativo prezzo scontato. Non dimenticate di utilizzare il codice MENO20ESTATE per risparmiare il 20%!

