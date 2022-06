Xiaomi pensa ad uno spruzzino elettrico tutto fare, ideale per casa e giardino

Tra le centinaia di migliaia di prodotti Xiaomi non poteva non esserci uno spruzzino elettrico. Che sia per annaffiare fiori e piante, per pulire l'auto o la casa o come umidificatore d'aria, questo spruzzino elettrico può tornare utile in più situazioni grazie alle due modalità di getto supportate.

Questo spruzzino elettrico Xiaomi YouPin pulisce, umidifica e annaffia: ora in offerta su AliExpress

Lo spruzzino elettrico Xiaomi presenta un design minimal, una presa ergonomica ed è disponibile in due varianti: una con capacità di 2L e l'altra di 2.5L. Il beccuccio può ruotare di 360° e in base a ciò attivare una delle modalità di spruzzo supportate in base alle proprie esigenze. Nello specifico, è possibile attivare sia la modalità a colonna d'acqua, ideale per la pulizia e per l'irrigazione delle piante; sia la modalità nebbia, utile per sterilizzare e umidificare.

Basta premere due volte sul pulsante di accensione per avviarne il funzionamento e una sola volta per interromperlo. Lo spruzzino elettrico Xiaomi è poi dotato di una batteria 2.000 mAh che garantisce un massimo di 6 ore di utilizzo con tanto di LED per lo stato della batteria.

Lo spruzzino elettrico di Xiaomi Youpin è in offerta su AliExpress in sconto: un'occasione da non perdere, per un prodotto economico e conveniente. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi… così da non perdervi nessuna occasione! E fidatevi, di occasioni ce ne sono tante e per tutte le tasche!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il