L’affilacoltelli 4-in-1 Xiaomi rende perfetti i vostri tagli in cucina

Piccolo, compatto, di design. L'affilacoltelli 4-in-1 Xiaomi è il gadget perfetto da avere in cucina, per lame sempre affilate e pronte per tagliare. Se siete degli amanti della buon cibo e vi dilettate in cucina, questo affilacoltelli risolverà tanti dei vostri problemi e vi permetterà di stupire i vostri ospiti con tagli e sfilettature eseguite perfettamente.

Questo affilacoltelli 4-in-1 Xiaomi è in gadget da cucina perfetto, ora in offerta

L'affilacoltelli 4-in-1 Xiaomi presenta un corpo compatto e leggero, con tanto di laccetto in silicone che fa in modo che il gadget possa essere appeso al muro, così da fare spazio in cucina quando non utilizzato, o portato con sé al campeggio.

Il prodotto presenta quattro livelli di scanalature e può essere utilizzato per affilare mannaie, forbici, coltelli per frutta e verdura e lame per affettare in modo sicuro, grazie alla presenza di un fondo stabile e spesso.

