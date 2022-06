ROG Phone 6 e 6 Pro, certificata la ricarica: niente miracoli, ma tanta concretezza

Dopo alcuni giorni si torna a parlare di ROG Phone 6, stavolta in merito alla ricarica rapida. Infatti, è stata certificata la potenza con cui si ricaricheranno le batterie dei nuovi modelli da gaming di ASUS, compreso il modello 6 Pro, che seppur non faranno gridare al miracolo, restano comunque un qualcosa di affidabile.

ROG Phone 6 e 6 Pro con ricarica meno potente dei rivali ma con più batteria

Come spesso accade, la certificazione ottenuta da ROG Phone 6 e 6 Pro arriva dall'ente 3C, che puntualmente certifica la potenza di ricarica per smartphone e altri dispositivi elettronici. Ma cosa ci racconta? Dal documento possiamo vedere che gli smartphone da gaming di ASUS, con numeri modello ASUS_AI2201_A e AI2201_B, confermano quanto visto con la serie 5 e 5s, cioè un dato che si attesta a 65W.

Per molti, considerando che i rivali come Red Magic e Black Shark hanno ampiamente superato i 100W, il fatto che ASUS ROG mantenga i 65W potrebbe sembrare un passo indietro. Ma, come ci dice il leak di Digital Chat Station, ciò sarebbe compensato da una batteria molto più capiente. Questo ci fa pensare quindi che anche qui, come i modelli precedenti, vedremo una grossa batteria da 6.000 mAh, il che è un dettaglio importante in merito al gaming.

Insomma, non ci resta dunque che attendere il 5 luglio 2022 per conoscere tutti i possibili dettagli restanti su ROG Phone 6, di cui ad oggi conosciamo refresh rate, chipset e primi punteggi di benchmark.

