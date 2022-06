Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro potrebbero non essere uno splendore

Oltre ai nuovi pieghevoli, Samsung sta preparando il terreno dei suoi smartwatch Galaxy Watch 5 e 5 Pro. I nuovi wearable però, sembra non siano dei campioni di estetica, visto che da un leak apprendiamo che il loro design, ma soprattutto il loro display, non farà gridare al miracolo per quel che vedremo.

Samsung Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro: display con cornici spesse e design non da top gamma

Galaxy Watch5 Pro, the contrast between the display part and the bezel, yes its bezel and metal frame are still wide, far behind Apple's stylish design. pic.twitter.com/FTuH0hPh77 — Ice universe (@UniverseIce) June 13, 2022

A parlare dello stile dei due Galaxy Watch 5 è il leaker Ice Universe, tra i più esperti in merito al brand sudcoreano, che ci spiega che i nuovi smartwatch non avranno un design eccezionale o, quanto meno, non sarà a livello dei rivali già visti come Apple Watch e perché no, anche i Huawei Watch GT 3 Pro. Ciò che però potrebbe far storcere il naso in maniera più evidente è sicuramente il display, specie del modello Pro.

As always, the watch 5 will be leaked and you will see the Galaxy Watch 5 Pro with a very wide bezel and no scales, its design is far from comparable to the Apple Watch 7, and it is not aesthetically pleasing. — Ice universe (@UniverseIce) June 13, 2022

Infatti, come ci mostra l'insider con un render, avremo una cassa circolare con pannello contornato da cornici generose, senza ghiera rotante, il che cozza molto con l'ideale di smartwatch con cornici sempre meno presenti. Questo, purtroppo, non aiuta il Galaxy Watch in fatto di estetica, visto che altri modelli sono sicuramente molto più gradevoli alla vita. Ovviamente, non c'è ancora la totalità del form factor della nuova serie, ma possiamo comunque farcene un'idea.

La speranza ora è che, in ogni caso, i prossimi Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro siano molto performanti in termini di prestazioni ma questo non dovrebbe essere un problema, viste le possibili feature e la ricarica prevista.

