Xiaomi 12X da 8/256 GB scende sotto i 500€ su Amazon: la tentazione è troppa!

La serie 12 ha portato tante novità ma tutti noi abbiamo gradito soprattutto il “piccolo” Xiaomi 12X, dispositivo di fascia alta senza compromessi: ecco le migliori promozioni, in offerta lampo o con codice sconto, dedicate a questo elegantissimo smartphone della casa di Lei Jun!

Aggiornamento 14/05: Xiaomi 12X scende ad un prezzo super su Amazon, nella versione da 8/256 GB. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Codice sconto Xiaomi 12X: come risparmiare sull'acquisto del nuovo mid-range

Con Xiaomi 12X la casa cinese ha fatto un passo avanti importante, proponendo un dispositivo di fascia alta con specifiche quasi pari al top ed un design elegantissimo. Il “piccolo” della serie, infatti, non ha nulla da invidiare ai fratelli maggiori: abbiamo display ampio, un AMOLED da 6.28″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz, il tutto in un corpo dotato di dimensioni compatte. Lo Snapdragon 870 è un chipset che sa il fatto suo mentre la ricarica da 67W contribuisce a portare la batteria da 4.500 mAh da 0 al 100% in un lampo. La tripla fotocamera da 50 + 13 + 5 MP offre la stabilizzazione OIS, un grandangolo e un obiettivo macro mentre per gli autoscatti è presente un sensore da 32 MP. Insomma, uno smartphone completo a tutto tondo: se volete saperne di più un'occhiata anche alla nostra recensione!

Il miglior prezzo del momento per Xiaomi 12X arriva da Amazon, con tanto di spedizione Prime: la versione da 8/256 GB scende al mimino storico, un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati della compagnia cinese desiderosi di entrare nella nuova serie 12. Di seguito trovate i link all'acquisto (non è necessario utilizzare un coupon dato che si tratta di un'offerta lampo): se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

