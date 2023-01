Samsung annuncia l’apertura del Galaxy Experience Space in Italia, per testare i nuovi flagship (e non solo)

Il prossimo 1° Febbraio, Samsung terrà il Galaxy Unpacked, l'evento nel corso del quale lancerà i suoi nuovi flagship della serie S23. L'evento verrà accompagnato dall'apertura di 29 Galaxy Experience Space interattivi nelle più grandi città del mondo, e ne avremo uno anche qui in Italia. Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Cos'è e dove aprirà il Samsung Galaxy Experience Space in Italia?

L'attesa sta per finire: mancano meno di due settimane al Galaxy Unpacked, il grande evento nel corso del quale Samsung alzerà finalmente il sipario sui tanto attesi quanto vociferati smartphone Galaxy della serie S23. Per l'occasione, il colosso della tecnologia ha ben pensato di ampliare il suo progetto di spazio di esperienza interattiva inaugurato lo scorso anno e portare il Galaxy Experience Space nelle più grandi città del mondo.

Per chi non lo sapesse, il Galaxy Experience Space è uno spazio – appunto – in cui gli utenti potranno non solo testare i nuovi flagship di casa Samsung, quanto vivere esperienze uniche grazie a mostre interattive e a tecnologie innovative con le quali sarà possibile interagire in prima persona.

Tra le varie mostre immersive, ci sarà la possibilità di esplorare nuove caratteristiche della fotocamera e mettere mano alle impostazioni della fotocamera per creare contenuti da condividere, o ancora di testare le potenzialità dell'ecosistema connesso Galaxy.

In Italia, il Galaxy Experience Space aprirà all'interno dello store temporaneo Samsung presso il centro commerciale Il Centro di Milano. Se, invece, vi trovate in qualche altra parte del mondo e volete provare i nuovi flagship del produttore coreano, o più semplicemente partecipare a mostre interattive e vivere un'esperienza unica, potete visitare i seguenti spazi di esperienza Galaxy.

Sedi dei Galaxy Experience Space: San Francisco: 1 – 25 febbraio in Powell Street 111 Londra: 1 febbraio – 12 marzo al Westfield London di White City Parigi: 1 febbraio – 1 marzo al Westfield Les 4 Temps Singapore: 2 – 25 febbraio ai Gardens by the Bay di West Lawn Dubai: 2 – 28 febbraio al Dubai Mall

Galaxy Experience Space negli store Samsung: Bangalore: Samsung Opera House Bangkok: CentralWorld Bruxelles: Docks Mall Dallas: Stonebriar Centre Houston: The Galleria Kuala Lumpur: Pavilion Los Angeles: The Americana At Brand Londra: Samsung KX, Oxford Street, e Westfield Stratford Manila: SM Megamall Città del Messico Perisur New York: Roosevelt Field Palo Alto: Stanford Shopping Center Shanghai: Samsung Shanghai Experience Center Singapore: VivoCity Taipei: Breeze Nanshan Tokyo: Galaxy Harajuku Toronto: Yorkdale Shopping Centre e Toronto Eaton Centre

Galaxy Experience Space nei temporary store: Düsseldorf: Westfield Centro Helsinki: Kamppi Center Milano: Il Centro San Paolo: Shopping Eldorado



Intanto, se volete scoprire tutti i dettagli di Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni trapelate finora su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita dei dispositivi.

