È tempo di saldi anche per Xiaomi: offerte lampo, coupon e regali!

La compagnia di Lei Jun ha cominciato l'anno col botto: prima le offerte di Capodanno ed ora il via ai saldi invernali 2023, con tante occasioni tech targate Xiaomi Store. Smartphone, tablet, indossabili, accessori, prodotti smart life: non resta che scegliere il dispositivo che fa al caso vostro tra quelli presenti, con sconti anche superiori ai 300!

Xiaomi Winter Sale: partono i saldi invernali tech dello store ufficiale

Il primo round dei Winter Sale di Xiaomi Store è partito e durerà fino al 16 gennaio: durante il periodo promozionale è possibile acquistare a prezzo scontato il meglio dell'ecosistema del brand cinese. L'ultimo Xiaomi 12, il modello di fascia medio altra 12X, il top da 200 MP Xiaomi 12T Pro, ma anche tantissimi Redmi e POCO: ci sono smartphone per tutte le tasche e tutte le esigenze. Come anticipato anche in apertura, non mancano occasioni dedicate agli accessori e smart life come Xiaomi Router AX3200, il rasoio elettrico S700, Watch S1, Smart Air Purifier e tanto altro!

Similmente a quanto avvenuto con la promo di Capodanno, anche a questo giro è possibile ricevere dei regali direttamente nel carrello: basta effettuare uno o più acquisti superiori ai 400€ per ricevere un prodotto del brand cinese gratis. Di seguito trovate la pagina principale dell'evento Winter Sale di Xiaomi Store: scoprite tutte le offerte dedicate ai Saldi invernali 2023, disponibili fino al 16 gennaio!

