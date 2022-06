Le nuove TWS di Black Shark debuttano su Amazon a metà prezzo e con un look “trasparente”

Dopo lo stile tamarro e da gaming dei suoi auricolari true wireless T1, il brand partner di Xiaomi torna sotto i riflettori con le nuove cuffie TWS Black Shark Lucifer T14: non sono di certo da meno e vi conquisteranno con il loro stile inconfondibile ed il prezzo super scontato su Amazon, già al debutto.

Black Shark Lucifer T14 sono le nuove cuffie true wireless di Xiaomi con un occhio allo stile

Belle e tamarre, ancora più stilose rispetto alla precedente generazione (che abbiamo recensito qui): impossibile rimanere indifferenti di fronte al look delle cuffie TWS Black Shark Lucifer T14. La nuova soluzione di Xiaomi offre un design tipico, ma caratterizzato da uno stile futuristico, con una scocca trasparente (un po' in stile Nothing Ear, oseremmo dire). Non si tratta di un vero e proprio modello da gaming, ma l'atmosfera è simile. Si tratta di auricolari semi in-ear, quindi perfetti per chi non sopporta i tappini nelle orecchie; non mancano i comandi touch, la cancellazione del rumore durante le chiamate (no ANC), il Bluetooth 5.0 ed un'autonomia fino a 24 ore (utilizzando la custodia di ricarica). Per gli sportivi, è presente la resistenza ai liquidi di tipo IPX5 (contro schizzi di pioggia e sudore).

Le nuove Black Shark Lucifer T14 sono disponibili in offerta lancio su Amazon: nella pagina dedicata alle cuffie TWS cliccate su “Applica coupon” presente subito sotto il prezzo. In questo modo gli auricolari scenderanno a 19.9€ da 39.9€: un vero affare! Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

