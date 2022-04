Il 2022 sarà l’anno dei 3 nm, ma non per Xiaomi, OPPO e vivo

Da pochi mesi i primi SoC a 4 nm hanno debuttato sugli scaffali, ma già si parla di come TSMC stia preparando i prossimi chipset a 3 nm. Nell'evoluzione tecnologica dei semiconduttori, il chipmaker fab taiwanese sta dimostrando di non avere rivali, al contrario di Samsung e i suoi chipset dalla minore efficienza energetica. Un argomento di cui ultimamente si fa un gran parlare, con la stessa Samsung che è arrivata persino a scusarsi pubblicamente dei problemi riscontrati. Nel mentre continuerà a lavorare per ottimizzare i suoi prodotti a 5 e 4 nm, TSMC pensa già alla produzione a 3 nm, prevista già per i prossimi mesi.

TSMC prepara i suoi primi SoC a 3 nm, ma gli smartphone Android dovranno attendere

Come riporta Digitimes, ecco quanto afferma il CEO di TSMC, CC Wei: “Prevediamo che la produzione N3 sarà guidata sia da soluzioni per il mondo computer che per quello smartphone. Continuiamo a vedere un elevato livello di coinvolgimento dei clienti in N3 e ci aspettiamo più ordini nel primo anno rispetto a N5 e N7“. Si prevede quindi che il processo produttivo a 3 nm possa essere uno dei più apprezzati dai partner con cui TSMC lavora. Fra questi troviamo brand blasonati come NVIDIA, AMD, Intel e Broadcom, ma anche Apple, Qualcomm e MediaTek, cioè una grossissima fetta del mercato smartphone.

Secondo le previsioni, l'inizio della produzione definitiva a 3 nm da parte di TSMC inizierà nella seconda metà del 2022, con previsioni di 30.000/35.000 wafer al mese. Tuttavia, il primo cliente a beneficiarne non dovrebbe essere né Qualcomm né MediaTek, pertanto nessuno dei vari produttori Android come Xiaomi, OPPO, vivo, OnePlus, Realme e così via. Come già accaduto in passato, la precedenza sembrerebbe essere di Apple, che forse già nel 2022 porterà al pubblico il suo primo prodotto con SoC a 3 nm.

Dovrebbe essere un tablet, presumibilmente iPad Pro 2022, che a questo punto potrebbe montare un inedito SoC Silicon M, seguendo all'M1 visto a bordo dell'attuale modello. Apple l'ha già fatto nel 2020, quando il primo SoC a 5 nm arrivò su iPad Air 4th Gen e successivamente su iPhone 12. Al tablet seguirebbero poi iPhone 15 e Mac e iPad nel 2023, rispettivamente con i futuri Apple A17 e Apple M3.

