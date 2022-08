OnePlus 10T si aggiorna: migliora la fotocamera (e non solo)

È stato presentato soltanto qualche giorno fa, ma OnePlus 10T (avete visto la nostra recensione?) sta già ricevendo il suo primo aggiornamento software. Un aggiornamento che mira a migliorare l'esperienza generale della OxygenOS 12 presente a bordo del nuovo top di gamma di casa OnePlus.

Arriva il primo aggiornamento OxygenOS per OnePlus 10T: tutte le novità

Ecco il changelog completo:

Sistema Migliorata la stabilità e la fluidità del sistema Ottimizzata la velocità di avvio Ottimizzata la stabilità della rete

Fotocamera Ottimizzato l'effetto di scatto e migliorata l'esperienza dell'utente

Altro Risolto il problema occasionale quando la fotocamera veniva visualizzata in modo anomalo in scenari specifici



La build che è in fase di roll-out OTA per OnePlus 10T è la OxygenOS A.05; il rilascio incrementale è partito per alcuni utenti in India e dovrebbe allargarsi nel corso delle prossime settimane al resto dei mercati, Italia compresa. Nell'attesa che arrivi, potete vedere il primo hands-on della futura OxygenOS 13 con Android 13.

