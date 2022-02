Xiaomi sta per aprire il primo Mi Store in Emilia Romagna

Buone notizie per tutti gli emiliani alla lettura: Xiaomi ha annunciato l'apertura del primo Mi Store nella vostra regione. Continua l'espansione dei punti vendita della compagnia cinese in Italia, aggiungendo un nuovo tassello alla capillarizzazione nel nostro paese. Per la prima volta, quindi, anche gli abitanti dell'Emilia-Romagna potranno avere un negozio fisico in cui recarsi per acquisti e assistenza.

Xiaomi annuncia il suo primo negozio Mi Store in Emilia Romagna

Il primo Mi Store di Xiaomi in Emilia-Romagna sarà localizzato all'interno del Centro Commerciale Shopville Grand Reno, presente nella zona di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Il negozio coprirà una superfice di 150 m² e conterà su 6 customer assistant, con l'inaugurazione che è programmata per il prossimo 18 febbraio alle ore 10:30. Per l'occasione, i clienti che parteciperanno all'apertura del negozio potranno usufruire di offerte sottocosto su smartphone, nonché un evento a tema Redmi Note 11. Se foste interessati a partecipare, dovete registrarvi a questo link, così da ricevere in omaggio un gadget da collezione.

Ecco la lista aggiornata con tutti i Mi Store di Xiaomi in Italia:

Abruzzo Teramo – Centro Commerciale Gransasso

Campania Marcianise (CE) – Centro Commerciale Campania

Emilia-Romagna Casalecchio di Reno (BO) – Centro Commerciale Shopville Grand Reno

Friuli-Venezia Giulia Torreano di Martignacco (UD) – Città Fiera

Lazio Guidonia Montecelio (RM) – Centro Commerciale Tiburtino Roma – Centro Commerciale Maximo Roma – Galleria Commerciale Porta di Roma Valmontone (RM) – Valmontone Outlet

Liguria Genova – Centro Commerciale Fiumara

Lombardia Arese (MI) – Centro Commerciale Il Centro Rozzano (MI) – Centro Commerciale Fiordaliso Orio al Serio (BG) – Orio Center

Marche Civitanova (MC) – Centro Commerciale Cuore Adriatico

Molise Teramo – Centro Commercial Gran Sasso

Piemonte Grugliasco (TO) – Shopville Le Gru

Puglia Casamassima (BA) – Parco Commerciale Auchan Foggia – Centro Commerciale GrandApulla

Sicilia Acireale (CT) – Centro Commerciale Il Ciclope Belpasso (CT) – Etnapolis Caltanissetta – Centro Commerciale Casale di San Cataldo Catania – Centro Commerciale Auchan Porte di Catania

Veneto Venezia – Nave de Vero Verona – Centro Commerciale Adigeo



