3 giorni da batticuore con Unieuro: ricevi fino a 500€ di sconto per San Valentino!

Unieuro lancia le offerte di San Valentino e lo fa con una promo spettacolare: più spendi e più risparmi ed è possibile ottenere uno sconto immediato fino a 500€. Andiamo a vedere come funziona e quanto dura l'iniziativa “3 giorni da batticuore” targata Unieuro!

Unieuro lancia la nuova promo “3 giorni da batticuore” per San Valentino: ecco come ottenere uno sconto fino a 500€

Con Unieuro sono davvero “3 giorni da batticuore” per San Valentino: dall'11 al 13 febbraio potete comprare tutto ciò che volete, risparmiando. L'offerta è valida sono in negozio, con Unieuro Club, ma si tratta comunque di un'occasione super ghiotta per risparmiare. Di seguito trovate le condizioni per ricevere lo sconto: si tratta di varie soglie di risparmio a seconda della spesa.

100€ di sconto con una spesa minima di 500€

di sconto con una spesa minima di 500€ 250€ di sconto con una spesa minima di 1000€

di sconto con una spesa minima di 1000€ 500€ di sconto con una spesa minima di 2000€

Inoltre potete sfruttare un simpatico escamotage per ottenere un risparmio assicurato. Basterà procedere online con ritiro e pagamento in negozio: in questo modo potrete scegliere cosa volete dal sito, applicando però lo sconto previsto dalla promozione dato che alla fine il pagamento avverrà nel punto vendita desiderato (qui trovate l'elenco degli store fisici della catena).

Questo tipo di acquisto non presuppone un acquisto vero e proprio, ma rappresenta una sorta di prenotazione sul prodotto: quindi se alla fine cambierete idea potrete anche non recavi nello store fisico per concludere l'acquisto. Ovviamente scegliete solo prodotti già disponibili nel negozio in cui vi recherete in modo da rientrare nei tempi della promo (che scade il 13 febbraio).

Vi lasciamo quindi il link allo store online di Unieuro, in modo da spulciare i dispositivi che vi interessano. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Come ogni promozione di questo tipo, si tratta di un'iniziativa soggetta ad alcune limitazioni. Infatti sono esclusi: console Playstation 5, software game in preorder, stampanti e multifunzioni, gli iPhone, i prodotti della gamma Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy Tab 8, i prodotti presenti nel volantino in corso “Il vero Fuoritutto Continua” e i prodotti presenti nel volantino “Il vero Fuoritutto”, valido dal 10 al 27 gennaio, con validità prorogata fino al 13 febbraio come indicato da apposito materiale pubblicitario esposto sul prodotto i servizi, le ricariche telefoniche, le estensioni di garanzia, i libri, le demo unit, le gift card, le carte prepagate e gli abbonamenti, gli ordini effettuati sulla sezione liste nozze del sito unieuro.it, gli ordini effettuati sul sito unieuro.it e sull’app, anche se ritirati e pagati presso il punto vendita.

