Samsung alza l’asticella: 4 major update e 5 anni di patch di sicurezza

È quasi paradossale quanto Samsung sia migliorata nella politica degli aggiornamenti all'interno del panorama degli smartphone Android. Lo dimostra lo stato della diffusione di Android 12, dove è la compagnia sud coreana a comandare la classifica e con un certo distacco dalle rivali. Purtroppo in ambito Android c'è ancora da lavorare quando si tratta di supporto software, con molte aziende che faticano a stare dietro a una Apple che sembra ormai irraggiungibile. Se si possiede un melafonino, non è raro ricevere major update anche 5/6 anni dopo il suo esordio, mentre non si può dire lo stesso per la totalità dei telefoni Android in circolazione.

Samsung vuole diventare la migliore quando si parla di aggiornamenti Android

Ma mentre realtà come Xiaomi, OPPO e Realme hanno uno storico di update non entusiasmante, Samsung ha annunciato un miglioramento della sua già migliore politica di aggiornamento. In precedenza, l'azienda aveva promesso tre major update per la maggior parte dei suoi modelli e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza. Ma adesso Samsung ha confermato un'estensione del supporto software, con 4 major update Android e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza.

L'annuncio è arrivato assieme al lancio delle nuove serie Samsung Galaxy S22 e Tab S8. Una notizia che non potrà che far contenti i clienti Samsung, se si aggiunge che l'azienda sta accelerando la diffusione degli update in Europa. Se foste curiosi, poi, in questo articolo potete vedere come si comportino competitor quali Xiaomi, Huawei, Honor, OnePlus, OPPO, Realme, vivo, Nokia e Motorola.

Quali prodotti godranno della nuova politica di aggiornamento di Samsung?

Ecco la lista ufficiale di smartphone e tablet Samsung che riceveranno 4 major update Android e 5 anni di supporto sicurezza:

Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE

Samsung Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3

Samsung Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra

Ciò significa che la serie S22 e quella S8 si spingeranno fino ad Android 16, mentre i precedenti top di gamma fino ad Android 15. Inoltre, tutti i prossimi modelli di fascia alta Samsung potranno contare su questa estensione.

