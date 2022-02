Xiaomi ha lanciato in Europa il suo robot aspirapolvere più economico

Una delle categorie più acquistate di Xiaomi, parlando di brand diretto e non affiliate, è senza dubbio quella dei robot aspirapolvere. In Italia ne esistono diversi, tutti più o meno prestanti, ma mancava un prodotto totalmente accessibile. La risposta a questa esigenza sembra essere lo Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite, appena arrivato in Europa con doppia funzione di aspirapolvere e lavapavimenti.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite: com'è fatto il nuovo aspirapolvere economico?

Erede naturale di quelli che da noi vengono chiamati Mop Essential o Mi Robot G1, il Vacuum Mop 2 Lite mantiene il design più simile a loro piuttosto che essere totalmente inedito. E anche le caratteristiche tecniche sono improntate verso questa direzione, ma per cosa esattamente?

Anzitutto, l'altezza. Infatti, è uno di quei modelli più compatti, che vanno davvero ovunque, essendo alto circa 81.3 mm. Nonostante questo, non manca di specifiche di buon livello. Si parte dalla potenza di aspirazione da 2.200 Pa, per poi arrivare ad una capacità di raccolta massima della polvere fino a 450 ml, mentre per l'acqua siamo a 270 ml.

A questo abbiniamo poi le varie funzioni intelligenti, tutte regolabili grazie al giroscopio e la navigazione a vista del nuovo Xiaomi Robot Mop 2 Lite. Possiamo controllarlo, come sempre, dalla completa app Xiaomi Home, creare dei piani di pulizia tramite i 25 sensori del dispositivo. Infine, la modalità di pulizia si struttura in un movimento a zig-zag.

Prezzo e disponibilità

Sebbene sia arrivato sul sito Global e quindi proiettato per il lancio in Europa, il nuovo robot Xiaomi non ha ancora un prezzo di listino, ma ci aspettiamo un prezzo limite entro i 200€. Per quanto riguarda la disponibilità, si può pensare di vederlo anche in Italia per marzo 2022 o poco prima magari sugli store specializzati.

