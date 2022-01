Recensione Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P: la concretezza fatta pulizia

Possiamo ormai innegabilmente dire che i robot aspirapolvere sono quasi in tutte le case e sono diventati uno dei mezzi di pulizia più utilizzati. Tra i massimi esperti di queste soluzioni c'è senza dubbio Xiaomi, che nel suo ecosistema ha prodotti dalle caratteristiche più disparate ed il Mi Robot Vacuum-Mop P è sicuramente uno di questi, ma avrà superato la nostra recensione?

Recensione Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P

Contenuto della confezione

Confezione ben ottimizzata quella del Mi Robot Vacuum-Mop P in recensione, che oltre all'aspirapolvere ci porta una serie di accessori utili alla pulizia domestica. Troviamo infatti 2 spazzole laterali, la docking station di ricarica, un alimentatore per la stessa, un serbatoio 2-in-1 sia per la polvere che per contenere l'acqua quando si va nella modalità lavapavimenti e degli spazzoloni bagnati e semi-bagnati. A questo, si aggiunge poi la manualistica.

Design e materiali

Il robot Xiaomi che abbiamo provato rispecchia in pieno quello che è il design di molti prodotti della sua categoria. Quindi è perfettamente circolare, di grandezza media (non troppo ingombrante quindi), con il modulo laser LDS che permette una pulizia senza ostacoli ed una mappatura più precisa dell'ambiente domestico e anche delle ruote dentate che permettono di passare su piccoli rialzi come sui tappeti o i segna-porte. Il materiale utilizzato è prevalentemente policarbonato ma non ci dà un senso di economico ma anzi, sembra proprio un modello di fascia alta.

Software

Prima abbiamo accennato alla navigazione tramite modulo laser LDS e questo ci porta alla possibilità di avere un quadro completo di quello che stiamo andando a pulire. Ma come possiamo controllare il tutto? L'applicazione Xiaomi Home è la risposta esatta. Dopo aver effettuato la connessione del dispositivo all'app tramite smartphone, possiamo accedere ad un menù molto completo, che ci dà un quadro dell'ambiente dove è posizionato e soprattutto ci dà accesso alle varie modalità di pulizia e lavaggio.

Nello specifico, abbiamo 4 velocità in modalità aspirapolvere e 3 livelli di rilascio dell'acqua nella funzione lavapavimenti. Le due modalità possono essere combinate per una gestione completa della pulizia del pavimento. A questo si aggiunge la possibilità di creare un Virtual Wall per creare zone dove il robot non deve accedere e potete impostare anche una sorta di “ripassata” in una zona dove il dispositivo è già passato.

Come sempre, lato software i prodotti Xiaomi sono promossi e questo non è da meno. Tra l'altro, è disponibile un supporto agli assistenti vocali come Alexa e Google Home.

Funzionamento – Recensione Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P

E veniamo al clou della recensione dello Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P, il funzionamento. Essendo un prodotto di fascia medio-alta, questo aspirapolvere dobbiamo dire fa il suo dovere in maniera completa, senza vere sbavature. Infatti, già in modalità aspirapolvere si vedono risultati importanti, come ad esempio sul parquet dove si comporta ottimamente. Questo perché la potenza di aspirazione da 2.100 Pa permette di coprire bene tutta l'area che serve, che sia una casa di medie dimensioni o un ufficio delle stesse dimensioni.

Per quanto riguarda la modalità lavapavimenti, anche qui possiamo ritenerci soddisfatti. Non è propriamente un mocio, forse come aspirapolvere rende molto di più, però come igienizzazione dell'area domestica ci sta benissimo. Un consiglio, l'azione di lavapavimenti va azionata subito, altrimenti potreste incappare in un gocciolamento dell'acqua che non è salutare per le componenti interne.

Autonomia

Anche qui, siamo nelle aspettative che ci eravamo preposti, siamo in linea con quello che si pretendeva da questo robot. La batteria da 3.200 mAh garantisce fino a 2 ore di pulizia in modalità silenziosa (quindi quella meno potente) e quando ritorna alla base, automaticamente, ci vorranno circa 4 ore per tornare a pieno regime. Considerando però che in 2 ore di utilizzo si riesce a coprire una buona area della casa, la ricarica non è poi così lunga.

Recensione Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P – Prezzo e conclusioni

Che dire, alla fine dei giochi, di questo robot aspirapolvere Xiaomi in recensione? Rispetto a prodotti ben più costosi, fa il suo lavoro onestamente senza promettere la Luna e dobbiamo dire che è molto meglio così, visto che le aspettative (che non erano basse) vengono rispettate tutte. Difetti veri e propri non ne abbiamo trovati, sebbene non bisogna aspettarsi un'azione lavapavimenti da aspirapolvere ciclonico a doppia azione, come ad esempio un Tineco. Dove acquistare il Mi Robot Vacuum-Mop P? Potete riferirvi all'offerta di Amazon, in cui lo troverete ad un prezzo molto interessante sotto i 300€. N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

