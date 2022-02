Xiaomi 12 Ultra: batteria e ricarica al top, secondo questi leak

Le notizie trapelate dal noto leaker Digital Chat Station ci svelano le caratteristiche della batteria del 12 Ultra, il prossimo top di gamma firmato Xiaomi. Il papabile futuro flagship – le cui notizie trapelate circa un comparto fotografico da capogiro ci avevano già fatto ben sperare – sembrerebbe aver compiuto un passo in avanti rispetto al supporto di ricarica rapida del predecessore Xiaomi Mi 11 Ultra.

Xiaomi 12 Ultra: le indiscrezioni recenti rivelano caratteristiche e capacità di batteria e ricarica

Xiaomi guarda al futuro lasciandosi ispirare anche dai successi dal passato: il prossimo 12 Ultra, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe supportare la ricarica rapida cablata da 120W e wireless da 50W. Una velocità identica a quella del vecchio Mi 10 Ultra e dell'attuale 12 Pro; insomma un passo avanti rispetto al precedente Mi 11 Ultra, che con la ricarica rapida si era fermato a “soli” 67W. Ma le notizie non finiscono qui: pare, infatti, che la batteria avrà una capienza di 4.860 mAh, leggermente più grande rispetto a quella vista a bordo di Xiaomi 12 Pro (ricordiamo, probabilmente in arrivo tra la fine del mese di febbraio e l'inizio di marzo).

Tra l'ipotesi di un design particolare e tante specifiche ancora da scoprire, non ci resta che attendere ulteriori notizie per saperne di più in merito a questo potenziale super flagship; nel frattempo vi segnaliamo che la stessa Xiaomi ha “confermato” l'esistenza di un modello 12 Ultra, seppur procedendo con i piedi di piombo.

