Xiaomi ha realizzato una spilla per la SIM molto particolare

Quando guardiamo ad uno smartphone, sappiamo bene che questo è ciò che è anche grazie ai suoi accessori. Uno dei brand più attento a questi particolari è sicuramente Xiaomi, che in un brevetto ha realizzato una nuova spilla per la SIM dalla forma sicuramente originale.

Xiaomi: la nuova spilla SIM ha 3 punte, a cosa serviranno?

Se andiamo a vedere il render CAD di questo nuovo accessorio per smartphone di Xiaomi, ci troviamo davanti una spilla a tre punte, che apre sicuramente a tante possibilità e non solo per i telefoni. Tra l'altro, sembra che il brand abbia fatto una scelta che punti ad aumentare la stabilità della struttura di questa spilla, visto che di solito tendono a piegarsi in quanto molto leggere.

Tornando ai vari usi, è possibile che ogni punta sia realizzata per una specifica porta dello smartphone, oppure possa essere semplicemente una scelta per creare una sorta di “riserva” in caso una delle punte possa piegarsi o spezzarsi. Insomma, abbiamo il prodotto ma non l'utilizzo che giustifichi la particolare forma.

Questo anche perché resta un brevetto, quindi bisognerà aspettare l'effettivo arrivo sul mercato per capire a cosa punta Xiaomi, che forse ha già immaginato la possibilità di avere più porte disponibili per nuove componenti dello smartphone. E proprio in fatto di novità, potreste consultare la recensione dell'ultimo arrivato Redmi Note 11 Pro 5G.

