Realme si prende l’Europa: è il brand in più rapida crescita nel 2021

Il 2021 in Europa per Realme è stato un successo al momento senza precedenti, in quanto il brand si è imposto come quello più in rapida crescita in termini di vendite smartphone. Questo si è riflettuto anche nel mercato italiano, dove nell'ultimo trimestre dello scorso anno l'incremento ha numeri enormi.

Realme è al quinto posto sia in Europa che in Italia nelle vendite smartphone 2021: il 2022 promette benissimo

Come possiamo vedere nei rapporti stilati da Canalys, apprendiamo che Realme è cresciuta del 518% su base annua in Europa, tenendo lontanissimi colossi come OPPO e Xiaomi, senza contare la flessione di Apple e Samsung. Inoltre, considerando il solo quarto trimestre 2021, su base annua è quarta in termini di crescita, con un considerevole 448%.

Se andiamo poi nello specifico dell'Europa Occidentale e dell'Italia, nel Q4 2021 Realme ha ottenuto percentuali davvero clamorose, dovute anche al più recente approdo del marchio, classificandosi quinta ma con una crescita rispettivamente del 1365% e del 3611% e ciò è significativo su quanto bene ha fatto con i suoi smartphone, andando a generare quin di vendite importanti. Sempre prendendo in riferimento il mercato italiano, ad oggi Realme è detentore del 10% del market share del nostro paese, non lontana dai numeri di OPPO e Apple.

Se non dovesse bastare a raccontare il 2021 di grandissimo livello di Realme, vi diciamo che in Europa Centro-Orientale il brand è terzo e la crescita su base annua è addirittura del 10936%, portandogli una fetta di mercato del 18%. Questi numeri non fanno altro, in conclusione, che confermare le ambizioni del marchio nel nostro continente per il 2022, anno in cui si proverà ad elevarsi nella Top 3.

