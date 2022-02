Xiaomi 12 e 12 Pro: scarica gli sfondi ufficiali | Download

Mentre stiamo pazientando sperando di saperne di più sul lancio Global dei nuovi top di gamma, possiamo ingannare l'attesa trasformando il nostro smartphone in uno Xiaomi 12 Pro, grazie agli sfondi ufficiali pronti al download. Tante immagini in alta qualità da scaricare ed utilizzare su qualsiasi dispositivo!

Scarica gli sfondi ufficiali di Xiaomi 12 e 12 Pro | Download Wallpaper

A distanza di un po' di settimane dal debutto in patria, eccovi serviti con i wallpaper dedicati a Xiaomi 12 e 12 Pro, immagini astratte nel perfetto stile del brand. Si tratta infatti di sfondi minimali e sobri, adatti a qualsiasi terminale. Tutte le immagini sono in alta qualità, in modo tale da non perdere dettagli e avere fastidiosi effetti sgranati.

Se siete interessati a scaricare gli sfondi ufficiali di Xiaomi 12 e 12 Pro, allora vi lasciamo con il link al download: basterà scaricare il pacchetto e scompattarlo all'interno del vostro smartphone per avere subito a disposizione i nuovi wallpaper, pronti per abbellire la vostra home. Inoltre vi segnaliamo anche la nostra pratica guida per installare gli sfondi animati della MIUI 13 a bordo di qualsiasi smartphone Android.

Volete saperne di più sui nuovissimi top di gamma di Xiaomi? Allora date un'occhiata alle nostre recensioni dedicate al modello 12 e al fratello maggiore 12 Pro!

