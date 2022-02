Motorola ci mostra come saranno i flip phone del futuro

Motorola Razr è sicuramente tra i pionieri della nuova era di smartphone pieghevoli a conchiglia, con il brand che ha fatto da capostipite. Ma Motorola vuole fare di più, rivoluzionando i flip phone portando il display a piegarsi verso l'esterno invece che all'interno come accade ora.

Motorola: ecco come immagina il pieghevole flip phone con display verso l'esterno

Come si può osservare dalle immagini del brevetto pubblicato su WIPO, lo smartphone non è molto distante da quelli attuali, con la differenza che, una volta aperto, questo si pieghi mantenendo il display principale verso l'esterno e non più come prima che si andava a rinchiudere in una scocca a conchiglia, appunto. Anche la cerniera cambia rispetto a quelle che abbiamo visto finora, visto che forma una sorta di circonferenza che però non porta a contatto le due estremità.

Passando poi a come è poi strutturato i display vero e proprio, questo sarebbe poi senza una vera e propria grinza, anche per come va a piegarsi. Per il resto, abbiamo un modulo fotocamera che ingloba anche lo speaker, che però potrebbe non essere considerato per le chiamate in quanto una volta aperto lo smartphone va verso l'esterno. Molto probabile che, visto il display esteso, si possa ipotizzare una selfie camera sotto il pannello così come un altoparlante a conduzione ossea.

Chiaramente, questo di Motorola è solo un brevetto, ma considerando che è un qualcosa di abbastanza realistico e fattibile, non è escluso che già dall'anno prossimo si possa valutare l'idea di vederlo sul mercato e cambiare di fatto la categoria dei flip phone, ispirando anche altri brand.

